«Заплатила за худи, а получила майку-алкоголичку» 3 19.10.2017, 17:42

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Минчане рассказали об опыте покупок в интернете.

Покупки через интернет — как лотерея. Можно найти на просторах Aliexpress сокровище без примерки или получить то, чем даже пол помыть неловко. Минчане рассказали Relax.by о своих неудачных покупках через интернет.

Кристина

— Я довольно часто заказываю вещи через интернет. Ведь у нас иногда невозможно найти подходящий фасон. Да и переплачивать за повседневные вещи не хочется. Для меня не проблема подождать несколько недель — это все равно удобнее, чем рыскать по минским магазинам в поисках чего-то приемлемого.

В основном, мне везло на покупки через интернет. Но бывали, конечно, и неприятные сюрпризы. Самый запоминающийся промах произошел с теплым свитером. Я в принципе не люблю свитера, но утепляться же как-то надо.

Прошлась по минским магазинам, честно! И поняла, что единственный мой помощник — интернет. На просторах Aliexpress нашла нужный мне вариант, он был именно таким, как я хотела: без горловины, теплый, с виду просторный и очень нежный. Как истинная девочка, не удержалась и заказала.

Свитер стоил около 12 долларов — в Минске за такие деньги я вряд ли нашла бы что-то приемлемое. Очень ждала, когда придет заказ, и, наконец, настал день X. Я почти бежала на почту, чтобы поскорее забрать своего «любимчика». Вернулась домой и сразу начала примерять.

Мой долгожданный нежный кремовый свитер оказался совсем не таким, как я себе представляла. Он был... бордовым! Сперва расстроилась, думала, продать его кому-то. Но со временем теплота и практичность все же смогли меня покорить. И вот уже вторую зиму мы встречаем вместе.

После неудачного опыта я долгое время ничего не заказывала — опасалась повторения ситуации. Но в скором времени подумываю купить еще один свитер. Ведь зима обещает быть холодной.

Татьяна

— Для меня китайские интернет-магазины — это спасение. Во-первых, в Минске все одеты в одно и то же. Во-вторых, чтобы приодеться в Минске, нужна кругленькая сумма. Ну и, в-третьих, мне просто проще сходить на почту раз в месяц, чем бегать по магазинам и торговым центрам.

Правда, есть вещи, которые я все-таки опасаюсь заказывать. Например, никогда не покупаю обувь — здесь нужна примерка. Не беру сувениры, игрушки и посуду — все придет битое. Не заказываю дешевую косметику — замучаешься потом кожу лечить.

У меня были как удачные, так и не очень заказы. Бывало, приходили вещи, которые выглядели ужасно. Все-таки картинка иногда вводит в заблуждение, и вместо красивого платья получаешь бесформенную тряпку.

Я, например, как-то заказывала бампер для телефона с рисунком, он пришел разбитый и треснувший. Может, его мне таким и отправили, а может, почта постаралась.

Но самый смешной случай произошел недавно. Я заказала худи черного цвета с принтом. Мне хотелось что-то теплое и удобное, и рисунок понравился — яркий и в моем стиле. Заказ обошелся где-то в 15 долларов.

Когда я принесла пакет с почты, сразу насторожилась — уж больно легкий. Подумала, что худи из какого-то тонкого материала. Но то, что обнаружилось в пакете, меня так рассмешило, что я с минуту не могла успокоиться. Вместо теплого худи в пакете лежала майка на лямках с тем же рисунком. Я смеялась почти до слез. Купила теплую вещь, ага!

И все бы ничего, но я не ношу майки такого фасона — мне не нравится, когда плечи оголены. Да и явно не по сезону вещь. Так что теперь я надеваю ее, накидывая что-то сверху. Обидно, конечно, что заплатила за худи, а получила майку-алкоголичку.

Несмотря на такой опыт, я все еще заказываю через интернет. Все равно выходит выгоднее. Это всегда риск, но, по мне, абсолютно оправданный.

Марина

— Вещи через интернет я покупаю нечасто, да и заказываю только с Aliexpress. Много слышала о некачественных товарах из Китая, поэтому стараюсь не злоупотреблять такими покупками.

Мне как-то понравился чехол для телефона. На тот момент на эту модель еще не было чехлов здесь — она была совсем новой. Но в Китае есть все, поэтому я даже не удивилась, что там уже предлагают множество вариантов. Нашла симпатичный чехол с окошками, чтобы сквозь них было видно время на экране и была возможность отвечать на звонки, не раскрывая.

Покупка шла больше месяца, посылка не отслеживалась, и я заволновалась. Наконец, забрала посылку на почте. Но при распаковке увидела, что чехол пришел без окошек, ради которых, собственно, я его и заказывала. Он мне приглянулся своей практичностью, а без окошек это был просто чехол.

Я написала продавцу, чтобы попытаться разобраться в ситуации. Но он предложил отправить покупку обратно либо оставить себе и получить небольшую компенсацию. Тратить время на обратную отправку и выжидать еще месяц я не хотела. К счастью, продавец вернул мне половину стоимости. Правда, товар изначально стоил около 6 долларов, так что компенсация оказалась небольшой.

Оставила чехол себе, он пригодился. И, честно говоря, не так уж сильно расстроилась из-за ошибки. Со временем чехол без окошек мне даже больше понравился. А вот вещи из Китая с тех пор больше не заказывала. Все-таки не хочется получать совсем не то, что должно было быть.

Александра

— Мой заказ через интернет оказался неудачным опытом не только из-за потраченных денег и некачественного товара, но и из-за проблем с внешностью в течение долгого времени. Я заказала на одном из сайтов краску для волос. Выбирала, конечно, не наобум. Пользовалась ранее краской именно этого производителя и купила тот самый оттенок, который уже не раз на себе испробовала.

Тогда вариант казался выгодным: не нужно искать по всему городу ту самую краску, да и вышло немного дешевле, чем при покупке в магазинах. Но лучше бы я переплатила.

Краска пришла, упаковка была точно такой же, как и при покупке в прошлый раз. Я, ничуть не сомневаясь, решила привести волосы в порядок — и использовала доставленную краску. Запах немного отличался от того, что я чувствовала раньше, но меня это не смутило, потому что беспокойства он не вызывал.

Но краска оказалась то ли просроченной, то ли некачественной, то ли вовсе не краской. Вместо того чтобы лечь ровным цветом на моих волосах, она взялась какими-то пятнами, а у корней и вовсе никак себя не проявила. Получилось, мягко говоря, не очень. Я ужасно расстроилась и думала только о том, как исправить то, что вышло.

Теперь научена горьким опытом и никогда больше не закажу ничего через интернет, по крайней мере, из косметики или парфюмерии. Для любой девушки и женщины неудачный эксперимент с волосами — это трагедия. Поэтому я просто рвала и метала. Сейчас, конечно, уже спокойнее, но негодование все еще осталось.