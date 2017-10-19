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Специалисты NASA разоблачили тайный эксперимент РФ

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  • 19.10.2017, 18:15
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Они обнаружили на космическом корабле «Прогресс МС-07», который уже подготовлен к старту, неизвестное устройство.

Об этом сообщает Popular Mechanics. Корабль вместе с ракетой-носителем "Союз-2.1а" должен был стартовать 12 октября с космодрома Байконур, но дату перенесли на два дня, передает znaj.ua.

Он должен был доставить на борт МКС топливо, продукты, воду и другие грузы, необходимые для эксплуатации станции в пилотируемом режиме.

Специалисты NASA опубликовали фото неизвестно устройства. Его прикрепили на передней части корабля. Российская сторона отказалась рассказывать о предназначении аппаратуры и задачах.

На запрос ученых США прислали ответ, что это научная полезная нагрузка, предназначенная для одноразового полета. Американцы утверждают, что такой инцидент возник впервые за 19 лет сотрудничества с Россией в рамках программы МКС.

В 2014 году российская сторона уже устанавливала датчик на космический корабль свое научное оборудование. Ученые из РФ уверяли, что их устройство предназначалось для мониторинга явлений в атмосфере и ее отражающих свойств.

В данном случае специалистов NASA насторожило то, что российские коллеги отказываются давать какие-либо объяснений и раскрывать предназначения аппаратуры.


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