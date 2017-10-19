Репетиция «Армагеддона» 5 19.10.2017, 18:40

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Авианосец США с 40 кораблями имитируют уничтожение режима КНДР.

Авианосец ВМС США с ядерным двигателем и водоизмещением 100 000 тонн "Рональд Рейган" ведет патрулирование в водах к востоку от Корейского полуострова, чтобы продемонстрировать морскую и авиационную мощь Северной Корее и предостеречь Пхеньян от любых военных действий, говорится в материале "Радио Свобода" со ссылкой на материал корреспондента Reuters, который ведет репортаж прямо с борта авианосца. Крупнейший военный корабль ВМС США в Азии с экипажем в 5000 матросов прошел около 100 миль (160,93 км). С его палубы самолеты F-18 Super Hornet совершили 90 боевых вылетов в районе Корейского полуострова, пишет newsader.com.

Авианосец проводит совместные военные учения с южнокорейским флотом, в которых участвуют 40 военных кораблей, развернутых от Желтого до Японского моря. Маневры США начались 16 октября и завершатся 20 октября.

В ударную корабельную группу, в которую, помимо "Рональда Рейгана", входят также два эсминца — "Стэтем" и "Мастин". Они оборудованы боевой информационно-управляющей системой противоракетной обороны "Иджис", которая используется американскими военными для защиты от баллистических ракет средней и малой дальности — запуски ракет именно такого типа проводила КНДР летом и осенью.

"Рональд Рейган" — флагман Пятой ударной группы ВМС США в Японии. Он входит в состав Седьмого флота США и дислоцирован на военной базе в Йокосуке. Авианосец, оснащенный двумя ядерными реакторами, был спущен на воду 4 марта 2001 года — когда сам президент Рейган был еще жив. Длина авианосца составляет 332,8 метра, водоизмещение — 97 тыс. тонн. Экипаж "Рональда Рейгана" — 3200 человек, и еще 2480 военнослужащих обеспечивают функционирование авиационного крыла из 80 самолетов и 10 вертолетов.

США также направили в регион стратегический бомбардировщик B-1B Lancer, а также два стелс-истребителя F-22 Raptor и два стелс-бомбардировщика F-35 для участия в сеульском авиашоу на этой неделе. Задействованы истребители F-15K, F/A-18 и штурмовики А-10.

С южнокорейской стороны в учениях задействованы эсминец класса "Седжонг Великий" и самолеты P-3 Orion для борьбы с подводными лодками.

При этом военнослужащие США и Южной Кореи тренируются обнаруживать и перехватывать баллистические ракеты, запущенные КНДР.

Южнокорейские СМИ сообщают, что в совместных учениях принимает участие и американский спецназ, который специализируется на операциях по "обезглавливанию" руководства во враждебных государствах, пишет "Голос Америки".

"Опасное и агрессивное поведение Северной Кореи касается всех в мире", — заявил командующий ударной группой контр-адмирал Марк Дальтон в беседе с Рейтер.

Сообщается, что присутствие авианосца "Рональд Рейган" в регионе в сочетании с давлением Вашингтона на Пхеньян, в том числе облет стратегических бомбардировщиков B1-B Корейского полуострова, предваряет первый официальный визит президента США Дональда Трампа в Азию, который должен начаться с Японии и продолжится Южной Кореей. Ранее сообщалось, что американский лидер может посетить демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей.

Как сообщалось ранее, американский лидер отправит важное послание Северной Корее — как вербальное, так и "кинетическое" — во время своей первой поездки на полуостров в качестве главнокомандующего США. Об этом заявлял источник в беседе с южнокорейским агентством Yonhap.

Со своей стороны Северная Корея назвала военные учения "репетицией войны", пригрозив Америке "невообразимым ударом в неожиданный момент". Как пишут "Ведомости", на следующий день после начала учений Пхеньян заявил, что ситуация на Корейском полуострове "достигла критической точки и ядерная война может начаться в любой момент".

"США притащили прямо нам под нос цели, которые мы определили как главные. США должны знать, что столкнутся с невообразимым ударом в неожиданный момент", — сказано в сообщении официального информагентства Северной Кореи ЦТАК (цитата по РИА "Новости").

Ожидается, что Северная Корея в ближайшее время проведет испытание очередной ракеты дальнего радиуса действия. ЦТАК в пятницу дало понять, что ракетное испытание может быть нацелено на воды вблизи американской территории Гуам. Это согласуется с информацией от российского источника. Он заявил по прибытии из Пхеньяна, что режим Ким Чен Ына готовится испытать ракету, которая, по мнению северокорейского руководства, может достигать западного побережья США, сообщает Business Insider.

Учения проходят на фоне встречи высокопоставленных дипломатов из Японии, Южной Кореи и США в Сеуле, где они планируют обсудить дипломатические пути давления на КНДР.

С 2006 года Совет Безопасности ООН единогласно ввел санкции в отношении Северной Кореи в отношении ее программ создания ядерных и баллистических ракет. Наиболее строгими являются меры по запрету на экспорт угля, железной руды и морепродуктов, целью которых является остановить треть ежегодного экспорта Северной Кореи, который составляет около $3 млрд.

В августе Трамп пообещал, что США ответят "огнем и яростью" на ранее высказанную угрозу Северной Кореи нанести удар по Гуаму. Пхеньян заявил, что враждебные намерения администрации Трампа и наращивание военного потенциала являются дополнительными аргументами в пользу ядерного сдерживания. При этом воинственная риторика как со стороны Пхеньяна, так и Вашингтона сопровождается заявлениями США о готовности к переговорам.

Неделю назад в разговоре с телеканалом CNN госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп хочет разрешить Корейский кризис дипломатическим путем, напоминает "Газета.RU".

"Трамп не стремится развязать войну", — подчеркнул шеф Госдепартамента США.

Сам же Трамп делал гораздо более резкие и дерзкие заявления — американский лидер заявил, что Тиллерсон впустую теряет время, пытаясь вести в переговоры с руководством Северной Кореи.

"Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он тратит время, пытаясь вступить в переговоры с "маленьким человеком-ракетой".

"Побереги силы, Рекс — мы сделаем то, что должно быть сделано", — написал в твиттере президент США.

"Дипломатические усилия Госдепа США будут продолжаться, пока не упадут первые бомбы", — заявил тем не менее Тиллерсон.