В Барановичах россиянин почти 20 лет получал белорусскую и российскую пенсии 6 19.10.2017, 19:05

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Гражданин РФ переехал в Беларусь в 1993 году.

Мужчина, который в 1993 году переехал для проживания в Беларусь, незаконно получил в нашей стране пенсию в общей сложности на 26,7 тысячи рублей. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК РБ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Правоохранители установили, что в начале 90-х годов, после переезда в Беларусь, он подал заявление в Барановичский городской отдел социального обеспечения о назначении ему пенсии по выслуге лет и на территории Беларуси, сообщает Генеральная прокуратура Республики Беларусь.

Мужчину привлекут к ответственности как в Беларуси, так и в России. Генпрокуратура Беларуси передала это уголовное дело коллегам в соответствии с Конвенцией государств — участников СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.