закрыть
19 октября 2017, четверг, 20:15
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Барак Обама решил вернуться в политику

  • 19.10.2017, 19:23
БАРАК ОБАМА
ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

Экс-президент CША собирается принять участие в митингах, поддерживая демократов.

Бывший президент США Барак Обама возвращается в политику и намерен принять участие в митингах в ходе избирательной кампании в Нью-Джерси и Вирджинии, где идет подготовка к выборам губернатора, передает РБК.

Сообщается, что Обама посетит Нью-Джерси и Вирджинию, чтобы поддержать кандидатов от Демократической партии. Отметим, выборы губернатора в этих штатах пройдут 7 ноября и станут показателем настроений избирателей перед промежуточными выборами в 2018 году.

Также сообщается, что пока не ясно, о чем будет говорить Обама, который после того, как покинул пост президента 20 января, был в значительной мере оторван от политических дебатов. За этом время Дональд Трамп методично уничтожал политику администрации предшественника. Ожидается, что Обама может выступить с резкой критикой Трампа.


Мнение

Лукашенко и Революция достоинства
Лукашенко и Революция достоинства Наталья Радина
Внезапно кончилась еда
Внезапно кончилась еда Владимир Халип
Свои права нужно защищать!
Свои права нужно защищать! Владимир Некляев
Чым можа дапамагчы Вяйшнорыя
Чым можа дапамагчы Вяйшнорыя Севярын Квяткоўскі


Интервью

Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Дмитрий Бондаренко: Сторонников Лукашенко в стране просто нет
Дмитрий Бондаренко: Сторонников Лукашенко в стране просто нет
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну