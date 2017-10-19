Барак Обама решил вернуться в политику 19.10.2017, 19:23

БАРАК ОБАМА

ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

Экс-президент CША собирается принять участие в митингах, поддерживая демократов.

Бывший президент США Барак Обама возвращается в политику и намерен принять участие в митингах в ходе избирательной кампании в Нью-Джерси и Вирджинии, где идет подготовка к выборам губернатора, передает РБК.

Сообщается, что Обама посетит Нью-Джерси и Вирджинию, чтобы поддержать кандидатов от Демократической партии. Отметим, выборы губернатора в этих штатах пройдут 7 ноября и станут показателем настроений избирателей перед промежуточными выборами в 2018 году.

Также сообщается, что пока не ясно, о чем будет говорить Обама, который после того, как покинул пост президента 20 января, был в значительной мере оторван от политических дебатов. За этом время Дональд Трамп методично уничтожал политику администрации предшественника. Ожидается, что Обама может выступить с резкой критикой Трампа.