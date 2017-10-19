В Лиде появится памятник Гедимину 19.10.2017, 19:37

Памятник планируют поставить рядом с северной стеной Лидского замка, на Площади 600-летия Лиды.

Объявлен конкурс на лучший проект памятника основателю Лиды — князю Гедимину. Его планируют поставить рядом с северной стеной Лидского замка, на Площади 600-летия Лиды, передает euroradio.fm.

В положении о проведении конкурса памятник назван "Основатель замка — князь Гедимин". Там говорится, что "композиционное и пластическое решение памятника должно быть выдержано в лучших традициях классического национального монументального искусства".

Руководитель Лидской городской организации "Таварыства беларускай мовы" Станислав Судник отмечает, что есть еще одно существенное требование: в конкурсе могут принимать участие скульпторы и архитекторы, имеющие профессиональное образование. А вот условий о том, каким должен быть памятник, почти нет: