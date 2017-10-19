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Татьяна Северинец: Наши власти ежегодно наступают на одни и те же грабли

  • 19.10.2017, 19:47
ТАТЬЯНА СЕВЕРИНЕЦ
ФОТО: BCHD.INFO

Чиновники решили построить под Витебском мусоросортировочный завод, но местные жители выступили против.

В Витебске октябрь объявлен месяцем наведения чистоты и порядка на улицах и во дворах. Витебский горисполком «приглашает» поучаствовать в этом как организации, так и жителей, пишет «Белсат».

Говорят, что чисто не там, где убирают, а там, где не загрязняют. Но каждый житель Витебска, да и всей Беларуси, хорошо оплачивает услуги по уборке улиц и территорий возле домов. Поэтому имеет право на чистый город. Но везде по городу, в каждом микрорайоне без исключения есть завалы мусора, который не убирается неделями.

Много где в местах, где должны стоять урны для сбора мусора, бытовые отходы сыплют напрямую, а ящики стоят или лежат снаружи. К сожалению, это не единичные места.

Идет речь о том, чтобы заварить мусоропроводы в многоэтажках и начинать мусор сортировать еще в квартире и выбрасывать в соответствующие ящики. Белорусы пока к этому не готовы. Первая и главная причина – мусор все равно собирается в одну машину и свозится на полигон.

Витебск приблизился к городской свалке

Возле самого Витебска, возле деревни и нового микрорайона Билево, и недалеко от поселка Тулово находится громадная мусорная гора-хребет. Сюда отходы из города возят с 1972 года. Три года назад жители собрали около 1000 подписей за построение мусороперерабатывающего завода. Власти нашли площадку возле Коптей-Косачей, почти что подготовили её. В декабре 2014 года планировали законсервировать мусорный полигон возле Витебска и начать свозить мусор на новую площадку. Но ничего не сделали. Как сгружали мусор возле Витебска, так и сгружают. И гора становится все выше и дольше.

Мусор перерабатывать не будут – будут сортировать

На сегодняшний день местные власти имеют уже новый план: построить мусороперерабатывающий завод. И не в 30-километровой зоне от города, а всего лишь чуть больше километра. Некоторые частные дома из поселков Билево и Тулово находятся еще ближе – на расстоянии всего лишь 800 метров.

Жители Витебска надеются, что власти изменят свое «странное» решение

Жители Билево и Тулова написали коллективное обращение в облисполком, Витебский райисполком, в управление капитального строительства. Главный аргумент: мусороперерабатывающий завод, который планируют построить на территории полигона в Огородниках, будет вредить здоровью людей.

Ежегодно мусорная гора подрастает более чем на 100 тыс. тонн

Согласно предпроектной документации, мусороперерабатывающий завод будет построен на расстоянии 1,5 км от города на площадке у действующего полигона твердых коммунальных отходов. Предполагаемая производительность – 100 тыс. тонн мусора в год с выбором вторичных материальных ресурсов.

Здесь планируется наладить переработку ПЭТ-бутылок и пластмассы, а также производство альтернативного топлива через прессование остальной массы. Начало строительства назначено на 2018 год. Завод планируют возвести за 25 месяцев.

Интересы жителей никто не учитывает

В своем письме к властям жители Витебска утверждают, что даже название завода не соответствует предполагаемой деятельности. Ведь предприятие, на котором, помимо сортировки, будет проводиться переработка, никак не может называться «мусоросортировочным».

Именно с этого, считают граждане, вытекает и неправильное определение в документации границ санитарно-защитной зоны, которая, согласно законодательству, должна составлять тысячу метров. А «до ближайшего населенного пункта Огородники и жилой застройки по улицам Магистральная, Ручьевая, Фестивальная в Витебске – 800 метров».

В обращении сказано: «Уровень озеленения и благоустройства санитарно-защитной зоны полигона не соответствует требованиям санитарных норм и правил. Согласно отчету об оценке воздействия на окружающую среду, зона воздействия завода составляет 1240 метров, что превышает санитарно-защитную зону и расстояние до ближайшей застройки».

Возить мусор за 30 километров дорого

Сотрудники «Управления капитального строительства города Витебска» утверждают, что площадка для размещения сортировочного завода рядом с городом – экономически выгодна, а возить мусор за 30 километров – дорого.

О людях, которые здесь живут, никто не думает

Люди не против строительства такого завода, они против места, которое выбрали местные чиновники.

Ситуацию прокомментировала Татьяна Северинец, руководитель Белорусской христианской демократии по Витебской области:

«Наши витебские власти любят ежегодно попадать на одни и те же грабли. Придумают сами себе что-то, начнут делать – раз, дело застопорилось, давай придумывать другое.

В 2014 году члены БХД, жители Витебска собрали тысячу подписей за строительство мусороперерабатывающего комбината. Власти обещали построить. Но прошло 3 года и теперь они передумали.

А полигон, который существует возле самого Витебске с 1972 года, работает по сей день, хотя обещали его заморозить в 2014 году.

«Сейчас власти придумали у существующего полигона, на площадке между Туловом и Огордниками и рядом с поселком и микрорайоном Билево, построить мусоросортирующий комбинат.

Во-первых, деньги уже вложены в площадку у Коптей-Косачей. Но властям не жалко этих денег – это же не из их кармана, это же народные, а отчитываться никто не будет, и никоим образом они не будут возвращены ни в виде детского сада, ни нужной поликлиники, школы, того, чего не хватает Витебску.

Там деньги закопали, здесь будут закапывать здоровье людей. Трудно понять, чем руководствуются власти, какими мыслями, расчетами. Видно одно: людей они не переваривают, ненавидят.

Все время, когда мы проводим свои социальные кампании, мечтаем, чтобы люди сами чего-то добивались. И то, что сейчас поднялись жители Тулова и Билево за себя, за свою жизнь, за свое здоровье – это единственный положительный момент во всей этой истории».


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