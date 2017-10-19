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«Тебе не смешно, дед?»

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  • 19.10.2017, 20:32
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IT-бизнесмен Сергей Павлович опубликовал письмо «дедам» из части, в которой служит его друг.

Сергей Павлович — ныне IT-бизнесмен и автор телеграм-канала об электронном бизнесе, а в прошлом киберпреступник, отсидевший 10 лет за махинации с банковскими карточками, — опубликовал в своём блоге письмо "дедам" из части, в которой служит его друг. В письме Павлович сравнивает "дедовские" порядки в армии и "понятия", по которым живёт тюрьма. Многие сравнения — не в пользу армии, пишет euroradio.fm.

Фото: Riley LinDell / www.flickr.com

Как многие из вас знают, недавно в Печах, что под Борисовом, в рядах доблестной белорусской армии было совершено очередное убийство/доведение до самоубийства/суицид (нужное подчеркнуть), и я решил написать этот пост, который "лежал у меня в столе" уже неделю. Один мой близкий друг сейчас проходит службу в армии, и я собирался передать его "дедам" мою книгу, подписать ее и вложить в нее это письмо. Мой друг отказался, но молчать об этом нельзя. Потому читайте.

Навеяно событиями последних дней в белорусской армии

"Здарова, дед.

Уж не знаю твоего имени (и, если честно, не особо хочу его знать), но в твоем лице обращаюсь ко всем старослужащим твоего отделения, роты, батальона или как там у вас это называется.

На днях я виделся со своим другом, который проходит службу в вашей части. Я расспрашивал его о житье-бытье, но он ничего не рассказывает (ну оно понятно, сор из избы не выносят), но то, что он за 4 месяца похудел на 10 кг и от него остались одни глаза – ненормально. Я читал "Освободитель" Виктора Суворова (кстати, почитай, занимательное чтиво) и понимаю, что с тех пор прошло уже 30 лет, а в нашей армии ничего не изменилось.

Дед, я отсидел 10 лет. Сразу на "общем", потом на "строгом". И я расскажу тебе, как там у нас.

"Не кажется ли тебе, дед, что "старшие" это те же "деды" в армии?"

На "малолетке" есть такие дебильные понятия как мамка в красном на свиданку приехала – и уже идти нельзя, потому что красный это мусорской цвет, колбаса на х*й похожа, значит ее есть нельзя, мыться нельзя, этого нельзя, того нельзя, все блюда в столовой нужно съесть за 5 минут ("Отряд, окончить прием пищи") – мне бы там пришлось несладко, я обычно ем 30 минут, потому что быстрая еда портит желудок, – но все это дебилизм, ребятки сами понапридумывали себе абсурдных ограничений, и потом ловят друг друга, прям как мусора. А если ты сам оступишься? Если тебе вдруг захочется поесть этой колбасы? Что, в "петушатник" пойдешь?

Фото: ro_buk / www.flickr.com

Еще на "малолетке" есть "старшие" – это ребята, которым уже больше 18 лет, но которые по разным причинам боятся/не хотят ехать на взрослую зону, и их основное назначение – быть соглядатаями и помощниками мусоров. Ты думаешь это мусора бьют детей, заставляют их делать самую грязную работу, забирают у них "кешара" с едой или доводят до самоубийства? Нет, дед, все это делают старшие, и именно с них потом спрос по всем тюрьмам и зонам – за беспредел. Не кажется ли тебе, дед, что "старшие" это те же "деды" в армии? Почитай, что такое беспредел, только не по НТВ смотри, в своих любимых сериалах про мусоров…

"Человек смог, ну и молодец. Можно только порадоваться"

Еще дед, за решеткой есть такое понятие как "утёр": это когда ты проплатил кому-то из начальства или помогаешь в чем-то (не обязательно сдаёшь) – и за это пользуешься всеми положенными по закону благами. Ходишь на свиданку не 2 раза в год, а 6, или еще больше (но все в рамках закона), ходишь не в застиранной до дыр х/б робе, а в "Хьюго Босс", звонишь не 1 раз в месяц с автомата, а с личного мобильного… И все это называется "утёр". Я утёр, а ты нет. Потому что разное у нас с тобой материальное положение, разное умственное развитие, разные связи и, соответственно, возможности.

Фото: unoforever / www.flickr.com

Люди вообще не равны, дед. Это только коммунисты пытались доказать обратное. И почему-то никто мне не режет из мести шнурки (чтобы я на построении получил п*ды от начальства), никто не крадет мою форму (чтобы завтра я не смог пойти в увольнение), никто не заставляет весь отряд отжиматься потому, что я прошел из столовой не бегом, как тебе бы хотелось, а обычным шагом, и никто не упрекает меня в том, что я на свиданку хожу 6 раз в год, а не 2, как ты. Человек смог, ну и молодец. Можно только порадоваться. И ты можешь, надо только постараться.

"А еще, дед, в зоне можно есть, что вздумается или что у тебя есть в сумке"

Еще, дед, в зонах нет дурацких запретов. Ну почему, объясни мне на милость, все, кто пришел в мой отряд, не должны в первые полгода мыться, когда им вздумается, а должны ходить вонять неделями и мыться только один раз в неделю в бане? Кто им это навязывает? Может, мусора? Нет, дед не мусора. Нет там такого, а у вас есть.

А еще, дед, в зоне можно есть, что вздумается или что у тебя есть в сумке – хоть черную икру. И никто тебе слова не скажет. А у тебя в отделении солдаты что первые полгода едят? Сечку да перловку! И даже халву нельзя. Вот съел я, допустим, халву, а ты увидел. И что ты сделаешь? А них*я, заставишь все отделение отжиматься за то, что я такой наглый и позволил себе, несмотря на твои запреты, есть что хочу, а не твою вонючую сечку. Как это называется, дед? Беспредел, я тебе поясню.

Фото: Terry Murphy / www.flickr.com

Ну хорошо, прошло полгода, и солдат-срочник сам уже дед (при условии, что служит год, а не полтора), и что? Ты позволишь ему есть все, что вздумается, или единственной его привилегией будет мыться, когда хочется, а аll inclusive он получит только тогда, когда заплатит тебе и твоему окружению 400 рублей ($200)? Тебе не смешно, дед?

А эти ваши дебильные ритуалы… Про съесть все в столовой за несколько минут я уже упомянул, а как у вас проходят повышения по службе? Расскажи, дед. Нет ли у вас традиции бить получившего погоны два раза по плечам? 120 человек ударит по 2 раза – какого цвета станут плечи? То-то же, дед.

"Может, это командиры отбивают почки только за то, что во фляжке не долито 1 см воды?"

Я смотрел за хатами в тюрьме и ко мне заезжали такие, как ты. Я спрашивал всех, издевались ли они над салагами, и знаешь, что все они отвечали? "Нет-нет, я не такой, я всем наоборот помогал". Все как один, епт! И кто ж тогда издевается над солдатами? Может, твои командиры? Может, твои командиры отбивают малолеткам почки только за то, что у них во фляжке не долито 1 см воды? Нет, дед, твои командиры об этом и не знают, все это делаешь ты.

Конечно, я понимаю, что это не ты такой плохой, что это "система" надо тобой издевалась, а потом, когда ты уже получил заветные лычки на погоны, или просто отслужил положенную часть срока, тебе хочется отомстить и ты поступаешь точно так же, как поступали с тобой. А тебе никогда не хотелось разорвать этот порочный круг, сделать так, чтобы дедовщина в армии прекратилась? Ведь так просто сказать себе: "Да, надо мной издевались, но я выдержал и я не такой. Я не буду издеваться над молодыми солдатами и всем вокруг запрещу". И все, дед! Порочный круг на этом закончится, цепь разорвется.

"Доброта – она от силы, не от слабости. Ты считаешь себя сильным человеком? Или слабым?"

Дед, я отсидел 10 лет, в разных лагерях, и остался человеком. Еще более чутким и добрым, чем раньше – спроси у моих друзей. Я смог – и ты сможешь. 10 лет и 1,5 года. Есть разница?

Пойми, дед, у вас всех общий "враг"… Именно он заставляет вас рвать траву голыми руками между плиток, красить листья (это не шутка) и ходить в караул охранять склады с боеприпасами не с автоматом, а с дубинкой и наручниками, как последний мусор… Именно он не докладывает тебе в еду положенные граммы и витамины и именно он вместо того, чтобы учить вас чему-то по армейской службе заставляет собирать под дождем грибы начальству или строить дачи. Именно он платит тебе копейки на гражданке, а в армии гнет в бараний рог. "Прости их, Господи, ибо не ведают, что творят"… Так почему же ты не понимаешь этого, и вместо того, чтобы отстаивать свои права перед начальством, самоутверждаешься на неоперившихся юнцах? Подумай над этим, дед.

Фото: Esteban Rodríguez / www.flickr.com

Доброта – она от силы, не от слабости. Ты считаешь себя сильным человеком? Или слабым? Так имей силы сказать себе: "Да, надо мной в свое время издевались, толпой, тупое колхозное быдло, но это было не от силы, а от слабости. Потому что поистине сильный человек никогда не обидит слабого, новичка, а наоборот во всем ему поможет и подскажет. Так неужели и я уподоблюсь этим слабым ублюдкам, неужели я не смогу разорвать этот порочный круг дедовщины и издевательств?" Просто спроси себя… А потом встань и скажи всем вокруг, своим друзьям и приближенным: "Я – сильный человек и я не хочу, чтобы издевательства в армии продолжались, я хочу и могу покончить с этим. Я больше не буду ни над кем издеваться и глумиться". Все, ты посмотришь, как мир вокруг тебя изменится, как Вселенная начнет помогать тебе во всех твоих начинаниях. Нельзя никого изменить – ни взрослого человека вокруг тебя, ни окружающий мир: изменить можно только себя. И вместе с тобой меняется весь мир…

Я смотрю на армейские фотографии моего деда (ему сейчас 83 года): на них запечатлены красивые молодые подтянутые ребята в обнимку, и глядя на них, понимаешь, что такое действительно армейское братство, что они готовы друг за друга в огонь и воду. Есть ли среди вас хоть один, с кем мой друг захотел бы сфотографироваться? Что ж вы за мужики-то такие…

Я не поп, чтобы читать вам морали (да и попы, в большинстве своем, продажны), но просто задумайтесь.


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