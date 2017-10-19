Россияне оплачивают выход из кризиса 35-й месяц подряд 2 19.10.2017, 20:45

1,799

ФОТО: РИА НОВОСТИ / РАМИЛЬ СИТДИКОВ

Падение уровня жизни в России продолжается вопреки прогнозам правительства РФ и экономической статистике.

Сентябрь стал 35-м подряд месяцем, когда Росстат фиксирует снижение реальных располагаемых денежных доходов населения РФ, пишет finanz.ru.

Показатель, оценивающий сумму, которая доступна гражданам после всех обязательных платежей и корректировки на инфляцию, снизился за месяц еще на 0,3%.

Накопленным итогом за январь-сентябрь население обеднело на 1,2%; за прошлый год - на 5,9%, за 2015-й - на 3,2%, за 2014-й - на 0,3%.

В среднем на одного человека в месяц приходится 31576 рублей дохода, сообщает Росстат. По сравнению с 2015 годом эта сумма стала больше на 1987 рублей. Но накопленная за это время инфляция (19%) "съела" почти вчетверо больше - 6135 рублей.

У работающего населения спад доходов прекратился, отмечает Росстат: в номинальном выражении зарплаты выросли на 6,7% с начала года, а с учетом инфляции - на 2,5%.

Однако улучшение своего материального положения видят лишь 10% населения; 31% жалуются, что их финансовая ситуация продолжает деградировать, отмечает Центр конъюнктурных исследований ВШЭ по итогам опроса в третьем квартале.

Рост зарплат идет лишь в крупных компаниях, где платят больше и индексируют чаще, выяснили аналитики Сбербанк CIB: в среднем и малом бизнесе выплаты сокращаются в реальном выражении (на 1% с начала года) - этим объясняется тот факт, что оборот розничной торговли продолжает стагнировать.

За январь-сентябрь продажи в магазинах выросли всего на 0,5%, следует из данных Росстата.

В результате кризис увеличивает расслоение в обществе - богатые продолжают богатеть, а бедные едва сводят концы с концами. По уровню имущественного неравенства Россия давно обошла Европу и США и достигла показателей латиноамериканских стран, говорит зампред ВЭБа Андрей Клепач.

Уровень жизни в целом по стране вернулся к отметкам 2009-го года, подсчитал он, а возврат к докризисным уровням будет возможен лишь в середине 2020х годов.

Прогнозы правительства, которое ждет роста доходов на 1,2% в этом году и 2% в следующем, далеки от реальности: в экономике формируется порочный круг - люди беднеют, платят меньше за товары и услуги, в результате падают доходы других экономических субъектов, и все повторяется снова, отмечают эксперты АКРА.

По их прогнозу, в 2017 году спад доходов составит 0,2%, а в ближайшие три года рост едва превысит 1%.

Российский ВВП в плюсе четыре квартала подряд, формально рецессия давно завершилась, но кризис в кошельках продолжается. Выход из "идеального шторма", в котором сошлись санкции Запада, обвал цен на нефть и структурные перекосы, происходит за счет населения, делает вывод глава Центра Развития ВШЭ Наталья Акиндинова.

Растет налоговая нагрузка, цены, тарифы ЖКХ, бензин и другие энергоносители, констатирует аналитик "Алор Брокер" Сергей Королев. "50 долларов за баррель - это слишком мало, чтобы наполнить государственный бюджет, а значит, государство будет продолжать увеличивать налоговую нагрузку", - добавляет он.