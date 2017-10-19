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В Facebook появится вторая лента с рекомендациями

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  • 19.10.2017, 21:00

На сайте дополнительно будут отображаться новости и публикации, которые могут интересовать пользователя.

В социальной сети Facebook в скором времени появится вторая лента. На сайте дополнительно будут отображаться новости и публикации, которые могут интересовать пользователя, пишет actualnews.org.

Впервые на новое добавление Explore обратили внимание иностранные пользователи Twitter. Позже в соцсети уже вышла подтвержденная информация о появлении ленты с рекомендациями.

Как рассказал один из управляющих Facebook, в дополнительных новостях будут видны популярные статьи, видеоролики и снимки, которые заранее подстроятся под каждого члена соцсети. Контент напрямую будет зависеть от интересов человека. Отмечается, что такое нововведение порекомендовали создать сами пользователи.

Ранее СМИ сообщали, что компания Facebook в поисках сотрудников среди разведчиков и государственных служащих.


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