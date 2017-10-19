закрыть
19 октября 2017, четверг, 23:07
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«В Венесуэле остался только один наш сотрудник»

5
  • 19.10.2017, 21:15
  • 3,365

Как теперь работают белорусские компании в Венесуэле?

Во времена Уго Чавеса белорусско-венесуэльские отношения развивались весьма активно, товарооборот между нашими странами достигал 580,8 миллиона долларов, появились совместные СП в нефтяной области, в машиностроении, а белорусские строители взяли на себя обязательства возвести для венесуэльцев 10 тысяч квартир. Но уже в прошлом году мы наторговали с Боливарианской Республикой всего лишь на два миллиона долларов!

В январе–июле этого года данный показатель несколько улучшился: товарооборот составил 5,4 млн долларов, пишет «Народная Воля».

Что касается совместных проектов, то и тут ситуация далека от идеальной.

«Мы опасаемся за безопасность наших сотрудников»

«Петролера БелоВенесолана» – одно из первых белорусско-венесуэльских СП, предприятие специализируется по добыче нефти. Образовано в 2007 году в период очередной российско-белорусской «нефтяной войны», когда Российская Федерация грозилась изменить условия поставок нефти в Беларусь.

В 2010-м в Беларусь танкерами были доставлены первые тысячи тонн венесуэльской нефти, добытые «Петролера БелоВенесолана». Позже от поставок черного золота из Боливарианской Республики мы отказались, но свой интерес в добыче нефти в Венесуэле сохранили.

Доля белорусской стороны в «Петролера БелоВенесолана» составляет 40%. Еще недавно сообщалось, что эта компания в среднем добывает в год около 1 миллиона тонн нефти и 900 миллиардов куб. метров газа на семи нефтяных и шести газовых месторождениях. А что сейчас?

– Предприятие работает, добыча нефти ведется, – поясняет заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности «Петролера БелоВенесолана» Павел Лях. – Но штат предприятия сократился. Венесуэла сейчас переживает сложный, напряженный период, в стране есть определенные проблемы, мы опасаемся за безопасность персонала, поэтому белорусы, которые там работали, покинули страну. В Венесуэле остался только один наш сотрудник, очень опытный, который работает в СП со дня его основания. Он сопровождает интересы «Белоруснефти» в компании. Плюс мы работаем через схему видеоконференций, при необходимости подключаем к диалогу технических сотрудников с венесуэльской стороны для обсуждения вопросов, которые нам интересны.

– Сколько белорусов раньше работало в Венесуэле на вашем предприятии?

– Более 50 человек. Мы надеемся, что сокращение персонала – это временное явление. Хотел бы отметить, что, несмотря на сложности, доля участия «Белоруснефти» в СП сохранилась, дивиденды от продажи нефти мы получаем.

– И какие это суммы?

– Это служебная информация.

– А объемы добычи нефти удалось сохранить?

– Объемы, к сожалению, упали относительно показателей предыдущего года. Опять-таки по причине сложной ситуации в Венесуэле. Но это не критичная позиция.

«Петролера БелоВенесолана» – не единственное совместное белорусско-венесуэльское предприятие, завязанное на добыче нефти. В 2007 году было создано СП по сейсморазведочным работам «Сисмика БелоВенесолана», в 2011-м – «Сервисос Петролерос БелоВенесолана», которое занимается бурением и ремонтом скважин. По словам Павла Ляха, эти предприятия также сегодня работают в Венесуэле, есть в их штате и белорусы, но объемы работ, выполняемых этими СП, значительно сократились.

Сотрудничество приостановлено

Стоит отметить, что при Уго Чавесе планировалось открыть в Венесуэле 15 совместных предприятий. Но реально заработали только СП в нефтеперерабатывающей отрасли, а также завод по сборке тракторов «Беларус» «ВенеМинск Тракторес», грузовых автомобилей МАЗ - «МазВен» и завод по производству дорожно-строительной техники «Амкодор».

Сегодня эти предприятия фактически не работают. Официальные данные свидетельствуют: в 2017 году на белорусско-венесуэльских СП собрано 14 автомобилей МАЗ и 8 тракторов.

– К сожалению, похвастаться нечем, – честно признается заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках дальнего зарубежья Минского тракторного завода Дмитрий Счастный. – Сегодня на «ВенеМинск Тракторес» собирается очень мало тракторов, и они реализуются венесуэльским сельхозпредприятием за символическую сумму. Чтобы было понятно, поясню: этот завод строился за венесуэльские деньги, наша доля в СП – это интеллектуальная собственность, инжиниринговая поддержка. Cобираются трактора из комплектующих, которые поставляет МТЗ. До недавнего времени наши специалисты постоянно контролировали качество продукции, выпускаемой на «ВенеМинскТракторес», участвовали в сборке. Но уже почти год как мы приостановили свое участие в этой компании до тех пор, пока не будет решен вопрос с финансированием. Дело в том, что венесуэльская сторона не рассчиталась с МТЗ за поставленные комплектующие, долг вырос достаточно большой. Платить они не отказываются, но вопрос пока не решен.

По словам Дмитрия Счастного, проект с венесуэльской стороной МТЗ закрывать не намерен. «Все думают о том, как определить дальнейшие взаимоотношения, – говорит он. – Это проект государственного уровня, министерства и с нашей стороны, и с венесуэльской ищут точки соприкосновения, чтобы производство тракторов было взаимовыгодным для двух сторон».

«Мы одна из последних иностранных компаний, которая остается в Венесуэле»

С 2007 года в Венесуэле работает белорусская строительная компания – «Белзарубежстрой». Она, можно сказать, создавалась под венесуэльский рынок и брала на себя обязательство построить в Боливарианской Республике за счет венесуэльского бюджета объекты промышленной и гражданской инфраструктуры.

«Белзарубежстрой» стал активным участником национальной венесуэльской программы, объявленной еще Уго Чавесом, – «Великая миссия жилья». Программа предполагала строительство трех vиллионов квартир до конца 2019 года. Белорусы обязались построить в нескольких регионах страны 10 тысяч социальных квартир – обычных панелек, которых полно в наших городах. Последний отчет о проделанной работе по программе «Великая миссия жилья» на сайте “Белзарубежстроя” датирован февралем этого года. В публикации отмечалось, что «Белзарубежстрой» сдал в эксплуатацию очередные 288 квартир в одном из комплексов «Город Тиуна», который белорусский застройщик возводит в столице Венесуэлы Каракасе. Видимо, подчеркивая важность события, сообщалось, что на церемонии присутствовал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Также из отчета компании следовало, что на февраль 2017 года «Белзарубежстрой» сдал заказчику 7 тысяч 256 квартир из заявленных 10 тысяч. И, например, в штате Баринас, где белорусы обязались возвести три тысячи квартир, не построено и половины этого жилья. То есть работа в Венесуэле для «Белзарубежстроя» есть. Однако говорить о том, сколько сегодня белорусских строителей трудится в Венесуэле, на каких условиях работает в Боливарианской Республике компания, сотрудники «Белзарубежстроя» отказываются. Генеральный директор «Белзарубежстроя» Виталий Бондарик в своем комментарии был немногословен.

«Мы одна из последних иностранных компаний, которые работают сегодня в Венесуэле, – заявил он. – Стараемся, работаем, но не столь успешно, как могли бы».


Мнение

Лукашенко и Революция достоинства
Лукашенко и Революция достоинства Наталья Радина
Внезапно кончилась еда
Внезапно кончилась еда Владимир Халип
Свои права нужно защищать!
Свои права нужно защищать! Владимир Некляев
Чым можа дапамагчы Вяйшнорыя
Чым можа дапамагчы Вяйшнорыя Севярын Квяткоўскі


Интервью

Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Дмитрий Бондаренко: Сторонников Лукашенко в стране просто нет
Дмитрий Бондаренко: Сторонников Лукашенко в стране просто нет
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну
Евгений Афнагель: Надо вместе спасать страну