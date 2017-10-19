«В Венесуэле остался только один наш сотрудник» 5 19.10.2017, 21:15

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Как теперь работают белорусские компании в Венесуэле?

Во времена Уго Чавеса белорусско-венесуэльские отношения развивались весьма активно, товарооборот между нашими странами достигал 580,8 миллиона долларов, появились совместные СП в нефтяной области, в машиностроении, а белорусские строители взяли на себя обязательства возвести для венесуэльцев 10 тысяч квартир. Но уже в прошлом году мы наторговали с Боливарианской Республикой всего лишь на два миллиона долларов!

В январе–июле этого года данный показатель несколько улучшился: товарооборот составил 5,4 млн долларов, пишет «Народная Воля».

Что касается совместных проектов, то и тут ситуация далека от идеальной.

«Мы опасаемся за безопасность наших сотрудников»

«Петролера БелоВенесолана» – одно из первых белорусско-венесуэльских СП, предприятие специализируется по добыче нефти. Образовано в 2007 году в период очередной российско-белорусской «нефтяной войны», когда Российская Федерация грозилась изменить условия поставок нефти в Беларусь.

В 2010-м в Беларусь танкерами были доставлены первые тысячи тонн венесуэльской нефти, добытые «Петролера БелоВенесолана». Позже от поставок черного золота из Боливарианской Республики мы отказались, но свой интерес в добыче нефти в Венесуэле сохранили.

Доля белорусской стороны в «Петролера БелоВенесолана» составляет 40%. Еще недавно сообщалось, что эта компания в среднем добывает в год около 1 миллиона тонн нефти и 900 миллиардов куб. метров газа на семи нефтяных и шести газовых месторождениях. А что сейчас?

– Предприятие работает, добыча нефти ведется, – поясняет заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности «Петролера БелоВенесолана» Павел Лях. – Но штат предприятия сократился. Венесуэла сейчас переживает сложный, напряженный период, в стране есть определенные проблемы, мы опасаемся за безопасность персонала, поэтому белорусы, которые там работали, покинули страну. В Венесуэле остался только один наш сотрудник, очень опытный, который работает в СП со дня его основания. Он сопровождает интересы «Белоруснефти» в компании. Плюс мы работаем через схему видеоконференций, при необходимости подключаем к диалогу технических сотрудников с венесуэльской стороны для обсуждения вопросов, которые нам интересны.

– Сколько белорусов раньше работало в Венесуэле на вашем предприятии?

– Более 50 человек. Мы надеемся, что сокращение персонала – это временное явление. Хотел бы отметить, что, несмотря на сложности, доля участия «Белоруснефти» в СП сохранилась, дивиденды от продажи нефти мы получаем.

– И какие это суммы?

– Это служебная информация.

– А объемы добычи нефти удалось сохранить?

– Объемы, к сожалению, упали относительно показателей предыдущего года. Опять-таки по причине сложной ситуации в Венесуэле. Но это не критичная позиция.

«Петролера БелоВенесолана» – не единственное совместное белорусско-венесуэльское предприятие, завязанное на добыче нефти. В 2007 году было создано СП по сейсморазведочным работам «Сисмика БелоВенесолана», в 2011-м – «Сервисос Петролерос БелоВенесолана», которое занимается бурением и ремонтом скважин. По словам Павла Ляха, эти предприятия также сегодня работают в Венесуэле, есть в их штате и белорусы, но объемы работ, выполняемых этими СП, значительно сократились.

Сотрудничество приостановлено

Стоит отметить, что при Уго Чавесе планировалось открыть в Венесуэле 15 совместных предприятий. Но реально заработали только СП в нефтеперерабатывающей отрасли, а также завод по сборке тракторов «Беларус» «ВенеМинск Тракторес», грузовых автомобилей МАЗ - «МазВен» и завод по производству дорожно-строительной техники «Амкодор».

Сегодня эти предприятия фактически не работают. Официальные данные свидетельствуют: в 2017 году на белорусско-венесуэльских СП собрано 14 автомобилей МАЗ и 8 тракторов.

– К сожалению, похвастаться нечем, – честно признается заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках дальнего зарубежья Минского тракторного завода Дмитрий Счастный. – Сегодня на «ВенеМинск Тракторес» собирается очень мало тракторов, и они реализуются венесуэльским сельхозпредприятием за символическую сумму. Чтобы было понятно, поясню: этот завод строился за венесуэльские деньги, наша доля в СП – это интеллектуальная собственность, инжиниринговая поддержка. Cобираются трактора из комплектующих, которые поставляет МТЗ. До недавнего времени наши специалисты постоянно контролировали качество продукции, выпускаемой на «ВенеМинскТракторес», участвовали в сборке. Но уже почти год как мы приостановили свое участие в этой компании до тех пор, пока не будет решен вопрос с финансированием. Дело в том, что венесуэльская сторона не рассчиталась с МТЗ за поставленные комплектующие, долг вырос достаточно большой. Платить они не отказываются, но вопрос пока не решен.

По словам Дмитрия Счастного, проект с венесуэльской стороной МТЗ закрывать не намерен. «Все думают о том, как определить дальнейшие взаимоотношения, – говорит он. – Это проект государственного уровня, министерства и с нашей стороны, и с венесуэльской ищут точки соприкосновения, чтобы производство тракторов было взаимовыгодным для двух сторон».

«Мы одна из последних иностранных компаний, которая остается в Венесуэле»

С 2007 года в Венесуэле работает белорусская строительная компания – «Белзарубежстрой». Она, можно сказать, создавалась под венесуэльский рынок и брала на себя обязательство построить в Боливарианской Республике за счет венесуэльского бюджета объекты промышленной и гражданской инфраструктуры.

«Белзарубежстрой» стал активным участником национальной венесуэльской программы, объявленной еще Уго Чавесом, – «Великая миссия жилья». Программа предполагала строительство трех vиллионов квартир до конца 2019 года. Белорусы обязались построить в нескольких регионах страны 10 тысяч социальных квартир – обычных панелек, которых полно в наших городах. Последний отчет о проделанной работе по программе «Великая миссия жилья» на сайте “Белзарубежстроя” датирован февралем этого года. В публикации отмечалось, что «Белзарубежстрой» сдал в эксплуатацию очередные 288 квартир в одном из комплексов «Город Тиуна», который белорусский застройщик возводит в столице Венесуэлы Каракасе. Видимо, подчеркивая важность события, сообщалось, что на церемонии присутствовал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Также из отчета компании следовало, что на февраль 2017 года «Белзарубежстрой» сдал заказчику 7 тысяч 256 квартир из заявленных 10 тысяч. И, например, в штате Баринас, где белорусы обязались возвести три тысячи квартир, не построено и половины этого жилья. То есть работа в Венесуэле для «Белзарубежстроя» есть. Однако говорить о том, сколько сегодня белорусских строителей трудится в Венесуэле, на каких условиях работает в Боливарианской Республике компания, сотрудники «Белзарубежстроя» отказываются. Генеральный директор «Белзарубежстроя» Виталий Бондарик в своем комментарии был немногословен.

«Мы одна из последних иностранных компаний, которые работают сегодня в Венесуэле, – заявил он. – Стараемся, работаем, но не столь успешно, как могли бы».