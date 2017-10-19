Александр Ермакович: Благодарен ребятам, что проявили характер и волю 1 19.10.2017, 22:17

АЛЕКСАНДР ЕРМАКОВИЧ

ФОТО: GETTY IMAGES

Главный тренер БАТЭ прокомментировал победу над «Кельном» (1:0) на групповой стадии Лиги Европы.

– Понимали, что сегодня будет сложно. Не смотря на то, что «Кельн» идет на последнем месте в чемпионате, – это бундеслига, это уровень. Скорость и интенсивность – все чувствуется. Нам было очень тяжело. Особенно в первом тайме. Могли как выиграть, так и проиграть. Очень важно, что мы забили гол и уже соперник раскрывался. Были хорошие возможности для контратак. К сожалению, не реализовали. Надо отдать должное, что нас тоже в паре моментов простили. Благодарен ребятам, что проявили характер и волю. Мы в игре. И будем бороться за выход в плей-офф, - рассказал Александр Ермакович в эфире «Беларусь 5». Об этом сообщает by.tribuna.com.

– Почему с первых минут решили выпустить Николая Сигневича?

– Николай неплохо себя проявлял в последних играх. Понимали, что будет много борьбы сегодня, поэтому выпустили Колю. Доволен его игрой сегодня.

Да, Гордейчука хотели раньше выпустить. Там по Полякову были моменты: менять или нет. Потом решили, что оставим так, как есть. Денис сказал, что может продолжить игру.

Ответный матч с «Кельном»? Не думаю, что рисунок игры сильно изменится. Скорее всего, больше будем играть в обороне и рассчитывать на контратаки.

– Довольны ли действиями защитников сегодня?

– Если сыграли на ноль, то повода для недовольства нету. Но моменты у соперника были.