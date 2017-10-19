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Меркель и Макрон поддержали Мадрид по вопросу независимости Каталонии

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  • 19.10.2017, 22:26
AP Photo / dpa/Bernd von Jutrczenka

Германия и Франция поддерживают позицию правительства Испании относительно каталонского вопроса.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон выразили поддержку Мадриду по вопросу референдума о самоопределении Каталонии, сообщает telegraf.com.

"Мы очень внимательно следим за этим и поддерживаем позицию правительства Испании... Конечно, нас это беспокоит, и мы надеемся, что возможно найти решение, основанное на конституции Испании", - сказала в четверг на саммите ЕС в Брюсселе Меркель.

При этом она заявила, что Германия считает референдум в Каталонии внутренним делом Испании.

Макрон в ответ на вопрос о том, поддерживает ли он правительство Испании, заявил: "Всегда", отметив, что саммит "будет отмечен единством его участников в отношении Испании".

В четверг глава женералитата Каталонии Карлес Пучдемон вновь проигнорировал требование премьера Испании Мариано Рахоя ответить на вопрос, провозгласил ли он независимость Каталонии от Испании. В своем письме в четверг он подтвердил приостановку вступления в силу декларации о независимости, а также заявил, что намерен объявить независимость Каталонии от Испании, если Мадрид откажется от диалога по этому вопросу.

После этого правительство Испании распространило заявление, в котором говорится, что Совет министров Испании в субботу соберется для применения 155-ой статьи Конституции Испании, лишающей власти Каталонии полномочий.


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