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Водивший всю жизнь белорус получил права только в 71 год

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  • 19.10.2017, 22:43

Житель Брагинского района все зачеты и экзамены успешно сдал с первого раза.

Житель деревни Верхние Жары Леонид Музыка за рулем всю жизнь, но водительское удостоверение решил получить, только когда ему стукнул восьмой десяток, пишет tut.by.

— Теперь когда еду, только улыбаюсь им, — рассказывает о своих встречах с сотрудниками ГАИ Леонид Павлович. Повод для улыбок у 71-летнего пенсионера самый банальный — на днях он получил водительское удостоверение, которого никогда не имел. Это при том, что четверть века мужчина за рулем. Сначала — экскаватора, затем — ЗИЛа.

— Как же вас без прав к работе допускали?

— Понимаете, время было такое. Дело было в Калужской области 40 лет назад, я работал на ПМС. Умеешь ездить — езжай, — объясняет пенсионер.

В конце 90-х вернулся в Беларусь в родную деревню. Поселился в родительском доме и принялся копить на свою мечту — новую "Ниву". Три года назад мечта осуществилась. На своей первой собственной машине Леонид Павлович исколесил всю округу. В основном ездил на рыбалку и в лес. Чтобы избегать встреч с госавтоинспекторами, в город старался не высовываться. Но одним весенним вечером пенсионера все-таки остановил сотрудник ГАИ. Предъявить Леониду Павловичу было нечего. После штрафа в 120 рублей он решил свои права на вождение авто узаконить и подал документы в Брагинскую автошколу.

— Мы, конечно, удивились такому возрастному курсанту, но потом поняли, что с кем-кем, а с ним точно проблем не будет. Он исправно ездил на все занятия и запомнился нам как один из самых ответственных и прилежных учеников, — рассказывает начальник автошколы Михаил Паремский.

Правда, сам Леонид Павлович признается, что уроки вождения в автошколе иногда все-таки пропускал. Повторять на автодроме элементы, которые в жизни исправно делал сотни, а может, и тысячи раз, было скучно.

Кстати, все зачеты и экзамены пенсионер успешно сдал с первого раза.


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