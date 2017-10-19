Себастьян Курц: Будущее правительство Австрии будет проевропейским 19.10.2017, 22:54

Себастьян Курц

31-летний лидер Австрийской народной партии проводит в Брюсселе встречи с лидерами стран ЕС.

Лидер Австрийской народной партии, победившей на парламентских выборах в минувшее воскресенье, Себастьян Курцотправился в четверг в Брюссель на встречу лидеров стран Евросоюза.

О напряженном графике встреч министра иностранных дел Австрии с руководителями стран ЕС и евроинститутов пишет немецкое издание Welt.

Газета цитирует самого Курца, который признался, что «любое правительство, которое он возглавит, будет проевропейским», и что Австрия «хочет играть активную роль в ЕС».

«Его принимали как главу правительства. Однако, Себастьяну Курцу еще долго до того, как он станет канцлером», - пишет газета.

Европейские партнеры очень обеспокоены, каким именно будет правительство Австрии - страны, которая будет председательствовать в Совете Европы во второй половине 2018 года: с социал-демократами, которые заняли второе место (такую коалицию предпочитают все, но отказываются быть цитируемыми в прессе), или с правыми националистами из Австрийской партии свободы. Ответа на этот вопрос Курц пока не дал. Мандат на формирование правительства президент республики Александр Ван дер Беллен даст Курцу только в пятницу.

А пока что в столице ЕС молодой политик провел встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, президентом Совета Европы Дональдом Туском (который потом написал в Твиттере, что увидел «настоящего проевропейского победителя»), главным переговорщиком по Brexit Мишелем Барнье и целым рядом европейских глав государств и правительств.

Запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он, как сообщил Курц, поздравил его с победой третьим после канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьера Великобритании Терезы Мэй.

Курц демонстрирует оптимизм и конструктив. Однако, добавляет газета ложку дегтя в эту бочку меда, нынешний визит может оказаться последним таким радостным для Курца. Это произойдет, если вдруг случится так, что правительство сформируют социал-демократы и правые популисты. А такой вариант исключать нельзя.