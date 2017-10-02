Белорус Павел Санкович занял первое место на дистанции 50 м на спине в Гонконге

Белорус Павел Санкович занял первое место на дистанции 50 м на спине в Гонконге1
- 2.10.2017, 7:39
Наш спортсмен показал результат 23,03 секунды.
Белорусский пловец Павел Санкович занял первое место на дистанции 50 м на спине на этапе Кубка мира в 25-метровом бассейне, который завершился в Гонконге, сообщает корреспондент БелТА.
Белорус показал результат 23,03 сек. Он уверенно опередил Владимира Морозова из России - 23,71 сек. и бразильца Нельсона Сильву - 23,76 сек.
Золотая награда Павла Санковича стала второй в копилке белорусской команды. Ранее на дистанции 200 м брассом второе место в Гонконге занял Илья Шиманович.
Следующий этап Кубка мира по плаванию в 25-метровом бассейне продолжится 4-5 октября в Дохе.