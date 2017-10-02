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Белорус Павел Санкович занял первое место на дистанции 50 м на спине в Гонконге

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  • 2.10.2017, 7:39
Павел Санкович
Фото: БелТА

Наш спортсмен показал результат 23,03 секунды.

Белорусский пловец Павел Санкович занял первое место на дистанции 50 м на спине на этапе Кубка мира в 25-метровом бассейне, который завершился в Гонконге, сообщает корреспондент БелТА.

Белорус показал результат 23,03 сек. Он уверенно опередил Владимира Морозова из России - 23,71 сек. и бразильца Нельсона Сильву - 23,76 сек.

Золотая награда Павла Санковича стала второй в копилке белорусской команды. Ранее на дистанции 200 м брассом второе место в Гонконге занял Илья Шиманович.

Следующий этап Кубка мира по плаванию в 25-метровом бассейне продолжится 4-5 октября в Дохе.


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