Белорус Павел Санкович занял первое место на дистанции 50 м на спине в Гонконге 1 2.10.2017, 7:39

Павел Санкович

Фото: БелТА

Наш спортсмен показал результат 23,03 секунды.

Белорусский пловец Павел Санкович занял первое место на дистанции 50 м на спине на этапе Кубка мира в 25-метровом бассейне, который завершился в Гонконге, сообщает корреспондент БелТА.

Белорус показал результат 23,03 сек. Он уверенно опередил Владимира Морозова из России - 23,71 сек. и бразильца Нельсона Сильву - 23,76 сек.

Золотая награда Павла Санковича стала второй в копилке белорусской команды. Ранее на дистанции 200 м брассом второе место в Гонконге занял Илья Шиманович.

Следующий этап Кубка мира по плаванию в 25-метровом бассейне продолжится 4-5 октября в Дохе.