Народное «Баста!» звучит все громче 3 2.10.2017, 7:56

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Фото: «Радыё Свабода»

Каждый день в Минске появляются новые наклейки и граффити с призывом выйти на Марш рассерженных белорусов 2.0.

Главный лозунг, который можно встретить на улицах города, — «Баста!». Именно он звучал на крупнейших акциях протеста, проходивших в Беларуси весной, сообщает пресс-служба Белорусского Национального Конгресса.

Фотографии с граффити и наклейками выкладывают на своих страницах и жители столицы.

Напомним, что многие из них считают: Марш рассерженных белорусов 2.0, который начнется 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади Минска, будет не менее массовым, чем весенние протесты.