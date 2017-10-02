Не стало владельца Vogue и New Yorker 2.10.2017, 8:02

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Фото: forbes.com

Сэмюэл Ньюхаус прожил 89 лет.

Сэмюэл Ньюхаус, глава компании Advance Publications, издающей журналы New Yorker, Vogue, GQ и Vanity Fair, умер в Нью-Йорке в возрасте 89 лет.

Как сообщает Bloomberg, Ньюхаус умер в собственном доме. Причина его смерти пока не называется.

Компания Advance Publications была основана отцом Ньюхауса и к 1979 году владела 31 газетой, общий тираж которых составлял 3 млн. Сам Ньюхаус-младший уже в 1960-е годы получил в руководство журнал Vogue, который на тот момент считался побочным бизнесом компании. Однако предприниматель сумел сделать глянцевые журналы лицом Advance Publications, а в последующие годы добился приобретения GQ, Gourmet, Signature, а в 1985 году купил New Yorker.

При этом Ньюхаус считался достаточно жестким руководителем, вмешивавшимся в редакционную политику. Например, главред Vogue Грэйс Мирабелла узнала о своем увольнении из новостного выпуска на телевидении.

Когда Ньюхаус приобрел New Yorker, то обещал не трогать редакцию издания, однако уже через два года выгнал многолетнего главного редактора Уильяма Шоуна, заменив его на Роберта Готтлиба. По различным данным, он получил 600 писем от возмущенных читателей и немало жалоб от сотрудников журнала, однако свое решение менять не стал.

По данным Bloomberg, состояние Ньюхауса оценивается в $12,7 млрд, благодаря чему он находился на 35-м месте в списке богатейших людей США.