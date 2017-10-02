Трамп назначил «тройку», чтобы карать Путина 1 2.10.2017, 8:24

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Америка готовится к новому раунду санкций против РФ.

В пятницу, 29 сентября, президент США Дональд Трамп распределил полномочия по ведению санкций против России, КНДР и Ирана между госсекретарем, министром финансов и директором национальной разведки. Текст президентского меморандума распространила пресс-служба Белого дома, пишет svpressa.ru.

Антироссийские санкции будет курировать, в основном, госсекретарь Рекс Тиллерсон. Конкретно в зоне его ответственности будут следующие направления:

— закрепление на законодательном уровне антироссийских санкций, введенных при прежней администрации Барака Обамы в связи с ситуацией на Украине;

— контроль за исполнением статей закона, принятых против Москвы из-за якобы имевших место кибератак;

— принятие решений об отказе в выдаче виз людям, которые, согласно тексту закона, «наносят ущерб кибербезопасности любых лиц, демократических институтов или правительств, действуя от имени властей Российской Федерации»;

— применение новых ограничений против российских финансовых организаций в контексте украинского кризиса.

В свою очередь, министр финансов Стивен Мнучин должен будет, среди прочего, заниматься санкциями, вводимыми за распространение коррупции на территории РФ. Вместе с Тиллерсоном им поручено применять рестрикции против тех, кто поставляет вооружения правительству Сирии.

В целом решения по реализации многих положений закона, согласно меморандуму Трампа, должны приниматься в тесной координации между Тиллерсоном, Мнучиным и главой американского разведывательного сообщества Дэниэлом Коутсом.

Понятно, почему Трамп подписал меморандум. Ему нужно продемонстрировать, что администрация приступила к выполнению положений документа, принятого Конгрессом подавляющим большинством голосов. Тем более, 1 октября администрация должна представить Конгрессу план по применению закона.

И все же возникает вопрос: не является ли меморандум Трампа тактическим маневрированием? Ведь летом 2017 года президент США раскритиковал подписанный им же закон, назвав его ущербным, а ряд включенных в него статей — неконституционными. Он также заявил, что за ухудшение российско-американских отношений нужно благодарить Конгресс.

Что стоит за решением Трампа разделить санкционные полномочия между «тройкой» высших госчиновников, приведет ли это к новому витку напряженности в отношениях РФ-США?

— Трамп подписал меморандум, чтобы избежать юридической атаки за невыполнение закона, — отмечает политолог, директор Института политических исследований РФ Сергей Марков. — В этом законе четко сказано, что он должен быть не просто имплементирован, а в соответствии с определенным графиком.

При этом надо понимать: закон об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР частично совпадает с политикой самого Трампа, а частично является инструментом давления на него. Американский истеблишмент требует от Дональда Трампа ухудшить отношения с Москвой, и закон определяет форму, как конкретно это сделать.

По сути, меморандум Трампа носит чисто технический характер. Раз санкции относятся к области внешней политики — значит, ответственным назначается Тиллерсон. Раз к санкциям подключены финансовые институты США — значит, их контролирует глава Минфина. А поскольку американским властям необходимо получать конфиденциальную информацию о субъектах санкций, в «тройку» вводится еще и директор национальной разведки.

В образовании «тройки» нет политики. Кроме того, что Трамп в данном случае частично делает то, чего хочет сам, а частично — то, к чему его принуждают.

— Насколько жестко Трамп ограничен рамками этого принуждения?

— На деле, у президента США сохраняются огромные возможности для маневра. Да, санкционную политику в отношении РФ он проводить обязан. Но существует масса вопросов в отношениях с Москвой, которые лежат вне сферы санкций, и в решении которых руки Трампа не связаны.

Например, вопрос о поставках Киеву летального оружия. Такие поставки, я считаю, имеют чрезвычайно важное значение, поскольку это оружие кардинально изменит военную ситуацию в Донбассе, и заставить Россию более активно в нее вмешаться — возможно, даже заключить официальный договор об оказании военно-технической помощи «ЛНР» и «ДНР».

Второй вопрос, по которому Трамп может принимать решения без оглядки на санкции — это взаимодействие с Россией в Сирии. По сути, там сейчас выходит на финишную прямую война против «Исламского государства». И нынешняя сложная ситуация либо закончится тем, что в Сирии начнется переход к миру, либо война в регионе будет продолжена в новом формате — уже без ИГИЛ.

По какому сценарию будет развиваться ситуация, во многом зависит от взаимодействия между Россией и Америкой.

Наконец, от Трампа зависит вопрос поддержки Украины в целом.

— Почему Трамп не маневрирует на этом поле?

— Трамп скован, но не санкционным законом, а политическим раскладом в США в целом. На главу американского государства идет серьезная травля. Чтобы сохранить власть и влияние, Дональду Трампу нужна популярность. Такую популярность ему принесла бы реализация предвыборной программы — тех обещаний, которые он давал избирателям. А для этого ему нужна поддержка республиканского большинства в Конгрессе.

— Трамп действует логично, назначая кураторов санкций, — считает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров. — И очень важно, что у госсекретаря есть полномочия делать исключения в ограничительных мерах, если это соответствует интересам национальной безопасности США. Это значит, у Тиллерсона имеется довольно широкое поле для маневра: с одной стороны, показывать, что он друг России, с другой — демонстрировать, что он костьми ляжет, чтобы выслужиться перед Конгрессом.

Я бы рассматривал меморандум Трампа как игру американской администрации в хорошего и плохого полицейского. Думаю, американцы сейчас начнут с Россией очередной сеанс торговли: если Москва не сделает чего-то, ужесточим санкции, если сделает — ослабим.