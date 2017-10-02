В шведской рекламе Национальная библиотека Беларуси стала «штабом супергероев» 2 2.10.2017, 8:33

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Заказчик рекламного ролика – компания по производству детских подгузников и средств гигиены.

Шведская компания, которая является одним из крупнейших европейских производителей средств гигиены, выпустила рекламный ролик для подгузников, в котором белорусская Национальная библиотека стала главным «штабом супергероев», пишет nn.by.

На видео дети-супергерои, на которых надеты подгузники известного бренда, обсуждают, что взрослым нужна их помощь, и решают принять меры: заставляют мужчину пересесть с автомобиля на велосипед, помогают бабушке нести сумку с продуктами, останавливают драку уличных баскетболистов, выбрасывают в мусорку телефон женщины, которая проводила с ним свободное время.