Что происходит с кредитами на жилье для белорусов? 12 2.10.2017, 8:43

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Банки «пляшут» от ставки рефинансирования.

Ставки по кредитам на жилье сильно привязаны к ставке рефинансирования. И все же за последние 2 месяца кое-где они уменьшилась на 1 и даже на 1,5 процентного пункта при падении последней лишь на 0,5.

Предложения каких банков по недвижимости наиболее интересны на этот момент? Читайте об этом ниже в традиционном рейтинге от Myfin.by.

«Оговоримся: в него включены лишь выдаваемые на общих основаниях, т.е. без учета льготных, от организаций-партнеров и предоставляемых нуждающимся в улучшении жилищных условий», - пишет издание.

1 место – Белинвестбанк

В первые 25 месяцев ставка по «Кредиту на финансирование недвижимости 25 лет» от Белинвестбанка равна 11,5% (ставка овернайт – 1,5 п.п.). Далее она возрастает до 14,5% (ставка овернайт + 1,5 п.п.).

То есть, Белинвестбанк за последние 2 месяца снизил первоначальную ставку на целых 1,5 п.п. и заслуженно оказался в лидерах. Во многом это произошло потому, что ставка по данному кредиту привязана к ставке овернайт.

Доля собственного участия заемщика – не менее 20% от стоимости кредитуемого объекта, максимальная сумма рассчитывается исходя из кредитоспособности заявителя и платежеспособности поручителей.

Обеспечением по кредиту может выступать поручительство физлиц, а также ипотека кредитуемой квартиры после возникновения у кредитополучателя права собственности на нее.

2 место – Белагропромбанк

Белагропромбанк предлагает в первые 2 года по «Кредиту на строительство жилого помещения» и «Кредиту на приобретение жилья» ставку, равную ставке рефинансирования, т.е. 11,5%. Далее она возрастает до 14,5% (СР + 3 п.п.).

Ставка за пользование кредитом переменная, и изменяется в день изменения ставки рефинансирования.

Срок кредита – до 20 лет, взять взаймы можно до 150 тысяч рублей в пределах кредитоспособности заявителя. Уплата платежей осуществляется равными частями ежемесячно.

Также возможно предоставление отсрочки начала погашения платежа по кредиту (возврат основного долга) на срок до 1,5 года («Кредит на строительство жилого помещения») и до 6 месяцев («Кредит на приобретение жилья»).

3 место – Беларусбанк

Практически такие же условия – у Беларусбанка по «Кредиту на приобретение жилья» и «Кредиту на строительство жилья». Ставка в первые два года – 11,5% (СР), далее – 14,5 (СР + 3 п.п.).

Она тоже плавающая и изменяется со дня изменения ставки рефинансирования.

Срок кредитования – до 20 лет, объем средств, которые можно взять в долг, ограничен только кредитоспособностью заявителя.

Оформление кредита гражданам, получающим зарплату или пенсию в учреждениях Беларусбанка, возможно без предоставления справки о доходах.

Предусмотрена возможность досрочного погашения кредита без взимания штрафных санкций, как, впрочем, и в других банках.

Как менялись ставки

Падение ставок по кредитам на недвижимость за 2 последних месяца относительно невелико – 0,5-1,5 п.п.

Большинство банков – Белагропромбанк, Беларусбанк, Банк БелВЭБ, Приорбанк – ограничились снижением на 0,5 п.п. Именно так за это время поменялась и ставка рефинансирования.

Но Белинвестбанк уменьшил ставку на 1,5 п.п., а БПС-Сбербанк – на 1-1,5 п.п. Так, в конце июля первоначальная по кредиту «Новоселье со Сбербанком» для обычных клиентов была равна 13%, а основная – 16% (сегодня – 12% и 14,5%).

Если же говорить о периоде в 6-7 месяцев, то ставки упали на 4,5-7,5%. Например, в начале марта Белагропромбанк держал ставку по кредиту на строительство жилого помещения в 21%, а Беларусбанк – в 17%.

На конкретном примере

Посмотрим, какими будут в каждом случае переплата за кредит и ежемесячные выплаты, если мы решим взять в банке кредит в 70 тысяч рублей на срок 15 лет.

Рассчитаем все это за весь период для человека, который не является VIP-клиентом, не имеет счета в банке и не имеет никаких льгот. Выплачивать будем равными платежами, как и предусмотрено почти везде.

Получается, что с учетом оговоренных условий платежи по кредиту составят от 883 до 956 рублей в месяц, а переплата – от 85 298 до 102 053 рублей.

Кредит Приорбанка «Покупка под поручительство» выпал из таблицы, поскольку максимальная сумма кредита для него – 21 тысяча евро, т.е. меньше 70 тысяч рублей.

«Подчеркнем: наши расчеты – предварительные и не учитывают возможные изменения ставки рефинансирования, ставки овернайт Нацбанка за весь период кредита и другие факторы», - пишет издание.

Поэтому за более точной информацией лучше обращаться в сами банки.