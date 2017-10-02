Атос из «Трех мушкетеров»: Надо выходить на митинги 11 2.10.2017, 8:51

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Актер Вениамин Смехов призывает вспомнить, как мы выходили на митинги в начале 1990-х, защищая приход демократии.

Надо выходить на митинги, считает знаменитый Атос из фильма про мушкетеров, актер Вениамин Смехов. Об этом он заявил в эфире «Эхо Москвы».

- Вы считаете по-прежнему, на сегодняшний день время остается площадей и митингов? Это может помочь как-то?

- Нет, ну если надо, надо выходить, надо выходить. Мы же выходили, когда мы хотели защитить приход демократии. У них мозг не вырабатывает позитивных решений. Это лозунги, за ними ничего нет. У них нет умения ни править, ни создать экономическую модель, которая наконец выведет народ из нищеты. Ведь это загадка, действительно загадка — как может самая богатая страна мира быть самой нищей? Это же действительно какой-то абсурд, идиотизм. Как это можно назвать?

- А коммунисты вам на это скажут: «А вот при советской власти была великая держава, а сейчас — ничто».

- Это глупость! Никакой великой державы не было, ибо она тогда бы и продолжала быть, а она развалилась без войн, сама. И иначе бы она не рухнула. Что они говорят? Это же просто мелют чушь. Всякий здравый и разумный… Вы посмотрите на лица, которые их окружают. Больше ничего не надо говорить. Ну, как они могут носить Сталина, когда за ним лагеря и миллионы людей, которых он сгноил? Что мы делали? Мы все время лучших сынов или убивали, или высылали — разумных, одаренных, талантливых. Разве это можно делать? Ну, пора бы научиться… Хотя бы вспомнить. И неужели мы так и должны с этим клеймом восклицать, каждый здравомыслящий фразу бедного незабвенного Александра Сергеевича? Ну, что же это?