Пирамида МММ от Лукашенко 15 2.10.2017, 8:59

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Все деньги инвесторов власти отправят на свои долги.

Беларусь намерена развивать рынок ценных бумаг в надежде «улучшить качество госдолга и активизировать государственные инвестиции». Об этом сообщил на Белорусском инвестиционном форуме первый заместитель министра финансов Максим Ермолович.

По мнению эксперта Белорусского экономического центра BEROC Катерины Борнуковой, высказанному в комментарии thinktanks.by, развитие рынка ценных бумаг нашей стране необходимо. «Однако мотивация правительства неверная: фондовый рынок надо развивать для того, чтобы развивался частный сектор, чтобы у предприятий, которые сегодня испытывают проблемы с доступом к финансированию, появилась возможность привлекать длинные деньги для реализации долгосрочных проектов. Стремясь развивать рынок ценных бумаг ради решения вопросов с долгами государства и госпредприятий, правительство подходит к вопросу не с той стороны», - считает эксперт.

По мнению Катерины Борнуковой, результатом может стать регулирование, которое будет настроено на привлечение денег инвесторов именно в госбумаги, а не в реальные инвестиционные проекты. «Если целью финансового рынка будет продать как можно больше гособлигаций, то и регулирование будет соответствующее», - подчеркнула она.

Такая ситуация приведет к тому, что деньги инвесторов будут поступать не непосредственно на предприятия, а перераспределяться через бюджет. «Можно с уверенностью предположить, что при таком подходе деньги будут снова получать госпредпприятия. В этом случае снова не может быть речи о создании равных условий для частного и государственного сектора», - считает Катерина Борнукова.

«Развитие финансового рынка – в любом случае хорошо, даже если он появится в урезанном виде. Но лучше бы ставить перед собой амбициозные цели – такие как развитие экономики, а не просто финансирование долгов государства и госпредприятий», - считает эксперт.