«Обязаловку назвать творчеством трудно» 9 2.10.2017, 9:12

3,968

Кто, как и чьими силами создает «креативчики» из сена на Дожинки.

С редакцией vkurier.by связалась девушка, которая приложила руку к созданию одной из «соломенных достопримечательностей», сделанной к Дожинкам в Витебской области. Жительница Витебска Ксения рассказала, кто, как и чьими силами делает украшения, которые ежегодно появляются вдоль белорусских дорог во время уборочной.

«Там, где я работала раньше, мой муж был руководителем, ему позвонили из райисполкома и «добровольно» попросили сделать украшение. На районах таким образом просят все крупные конторы, школы и так далее. Им все равно, кто сделает»

Ксения училась 1 год в художественной школе, делала работы для лагеря и для выставки, поэтому взялась за разработку эскиза.

«Сказали использовать как можно больше тюков. Сначала я хотела сделать паука. Голова – это половина тюка, ее можно вкопать, тело – из одного или трех. Также хотели сделать ноги, согнутые в коленях, большие, даже, может, с ботинками. Ну и морду с клыками. Но делать паука не разрешили»

Котики из Чашникского района. Фото Анастасии Вереск

После этого к Ксении пришла идея сделать из сена котов. Монтировали тюки по эскизу с помощью трактора с большими вилами.

«Глазки, мордочка и прочее – все шилось дома на машинке. Дополнительно краской красили, украшали будущих «котов» сами, помогал еще человек с работы. Когти были из фанеры, усы и брови – из толстой черной проволоки. Крепилось все также на проволоку и на веревки, объемные формы набивались соломой. Я тоже присутствовала при монтаже»

Так, в 2014 году на трассе в Лиозненском районе впервые появились два огромных кота, сделанные из тюков с сеном. Кстати, похожих котов видели в этом году на дорогах Чашникского района.

Коты, которых Ксения сделала для выставки. “Вот это для меня творчество, я от этого удовольствие получаю”. Фото предоставлено Ксенией

«Я делала котов два года подряд на лиозненской трассе, а потом вернулась обратно и от меня отстали».

На наш вопрос, понравилось ли ей создавать соломенные украшения, было ли это творчеством или интересным опытом, Ксения ответила так:

«Обязаловку трудно творчеством назвать. Дома я для себя что-то делаю – это для меня творчество. Я не из таких, настоящих художников, как-то так».