На концерте в Лас-Вегасе по толпе открыли огонь из автомата

(обновляется) Погибли около 20 человек, более 100 получили ранения.

С места происшествия в городские больницы доставлены «многочисленные пострадавшие», сообщает ABC со ссылкой на Associated Press (перевод – inforesist.org).

Часть бульвара Лас-Вегас в районе казино Mandalay Bay и одноименной гостиницы перекрыта полицией.

Пресс-служба университетского медицинского центра Лас-Вегаса подтвердила, что к ним поступили раненые у казино Mandalay Bay, но не стала уточнять какие-либо подробности.

The Daily Mail, в свою очередь, сообщает со ссылкой на очевидцев, что полиция разыскивает открывшего стрельбу. По данным издания, стрельба велась не только в Mandalay Bay, но и на фестивале кантри-музыки Route 91 Harvest, который проходит возле казино.

По данным CNN, стрелявший пока не задержан.

По неподтвержденным данным, стрелявший находился на 29 или 32 этаже гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Возможно, вооруженных людей было двое или трое.

Позже стало известно, что в больницы Лас-Вегаса поступили 24 раненых в результате стрельбы. Еще два человека получил смертельные ранения, сообщает Reuters со ссылкой на представителей госпиталя Лас-Вегаса, принимающего пострадавших.

Полиция Лас-Вегаса сообщила об убийстве мужчины, который открыл огонь на Лас-Вегас-Стрип. В полиции отмечают, что расследование и поиск других преступников ведется. Точных сведений о том, сколько людей стреляли, пока нет.

По словам шерифа Джозефа Лобмардо, в результате стрельбы на концерте кантри-музыки у казино Mandalay Bay погибли как минимум 20 человек, более 100 получили ранения. Об этом он заявил на пресс-конференции, комментируя случившееся в районе Лас-Вегас-Стрип.

