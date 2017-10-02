Александр Глеб: Мой переход в «Барселону» — это не ошибка 5 2.10.2017, 10:06

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Белорусский футболист рассказал о своем переходе в испанский клуб.

Белорусский полузащитник Александр Глеб в эфире программы "PRO спорт. Итоги недели" на телеканале "Беларусь 5" рассказал о встрече с наставником лондонского "Арсенала" Арсеном Венгером накануне лигоевропейского матча с БАТЭ (2:4), пишет сайт "Прессбол".

- Венгер — великая личность. Спустя 12 лет вы встретились. Какие впечатления?

- Арсен постарел, но все также любит футбол (улыбается. — Прим.). Просто нереально любит. Когда начинается игра, у него все это в глазах... Как будто только пришел в футбол. Для него футбол — вся жизнь. На встрече посмотрели с ним и со всем тренерским штабом "Арсенала" матч "ПСЖ" — "Бавария" (3:0. — Прим.).

"ПСЖ" ему очень нравится. Очень выделял Мбаппе. Он него в восторге и хотел видеть в "Арсенале", но в силу огромных сумм лондонцы не могли конкурировать. На протяжении всей игры от него тащился! Говорил: "Мбаппе только 18 лет, посмотри, как он рассуждает, как двигается!"

- Болельщики "Арсенала" каждый год говорят о том, что Венгеру пора уходить из команды. А каково ваше мнение?

- Наверное, когда-нибудь смысл менять тренера будет. Можно понять болельщиков: все хотят титулов и побед в чемпионате. Но Арсен — это "Арсенал". Говоришь про "Арсенал", имеешь в виду тренера, и наоборот. В этом сезоне очень тяжело будет бороться за чемпионство. Но Венгер сказал, что команда постарается. Сейчас в Англии нереальные деньги, тяжело играть против любого соперника.

- Венгер на пресс-конференции сказал, что ваш переход в "Барселону" — это ошибка...

- Считаю, что переход в "Барселону" — это не ошибка. Ошибка — все, что было потом.