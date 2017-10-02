Рабочий МЗКТ: Чаша терпения народа переполнена 8 2.10.2017, 10:13

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Придет момент, когда власти придется уйти или пойти на серьезный компромисс.

Об этом заявил в комментарии пресс-службе Белорусского Национального Конгресса рабочий Минского завода колесных тягачей, общественный активист и постоянный участник акций протеста Сергей Спариш. По его словам, сегодняшнее экономическое положение нашей страны «печальное» и виноваты в этом власти.

— По сути, мы прождали два десятилетия, за которые можно было превратить Беларусь в государство с мощной современной экономикой. Напомню, что в 1991 году Беларусь была одной из наиболее развитых из всех республик бывшего СССР. Да, было бы трудно, но Япония, ФРГ, Сингапур, Финляндия – все они были в худшем положении в свое время и добились успеха. У нас были отличные перспективы, но мы их не использовали. И даже не потому, что не смогли – просто не было желания в верхах.

Сегодняшняя Беларусь – типичный пример бюрократического общества, постепенно соскальзывающего в феодализм. Бандитам и чиновникам, воображающим себя новыми помещиками и графьями, не нужна процветающая страна. Им нужно пожизненное сохранение привилегий для себя и своих детей. А если бы и захотели что-то поменять в лучшую сторону, то не смогли бы, потому что они — профнепригодные трутни. Они могут только подавлять, воровать, лгать, плести интриги, но не строить новую страну. Пока мы не очистим от них родину, жизни нам не будет.

По словам активиста, сегодня большинство белорусов понимает, что единственный виновник бед страны — режим и его чиновники:

— Люди говорят разное. Цитировать не буду, потому что это, в основном, нецензурщина. Винят в основном Лукашенко. Кто-то давно потерял надежду, кто-то ждет перемен или готов приближать их, кто-то бежит из страны, но причину многие понимают правильно. Знаете, один рабочий у меня недавно спросил, когда будут перемены. Я ответил: когда ты будешь участвовать в политической жизни. Количество людей, готовых что-то делать, растет. Надо стараться, чтобы этот процесс шел быстрее, чтобы менялась атмосфера в обществе. Весной 2017 года мы увидели, что это вполне возможно.

Сергей Спариш принимал участие во многих социальных акциях протеста, прошедших в этом году, и считает, что уличное давление на власти нужно продолжать:

— 21 октября в Минске пройдет Марш рассерженных белорусов 2.0. Я поддерживаю его проведение. Без нашего сопротивления власть будет считать, что имеет право на любые действия – и будет права. Желаем ли мы, чтобы Беларусь превратилась в Зимбабве? Я не желаю. История показала, что несправедливости и диктаторским режимам можно и нужно бросать вызов. Примеров вполне мирных перемен, когда граждане добивались своего, множество. Вспомните хотя бы бархатную революцию в Чехословакии или недавние события в Южной Корее, когда граждане заставили коррумпированного президента подать в отставку и пойти под суд. Кстати, не в первый раз, именно поэтому средняя зарплата там составляет 3 000 долларов.

Придет момент, когда чаша терпения народа будет переполнена, и власти придется уйти или пойти на серьезный компромисс. Наша задача – не ждать, а пытаться этот момент приблизить, иначе мы окончательно «прождем» Беларусь.