Белоруска: В Польше у каждого второго свой бизнес 5 2.10.2017, 10:50

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Как белоруска вышла замуж за иностранца и переехала в Польшу.

Надежда прислала tut.by свою историю счастливого брака с иностранцев, говорящим на другом языке:

— В школе я учила английский язык, но он был на очень низком уровне. Несмотря на это, оценки у меня были хорошие и что-то у меня даже получалось. Однако, к сожалению, никто в то время не объяснил мне, как важно знать этот язык. Долго рассказывать, как так вышло, но на данный момент мой английский находится на уровне «Привет, меня зовут Надя». Хотя, если честно, английский мне не нравится, в планах выучить немецкий. Сейчас я говорю по-польски и немного знаю сербский.

Моего мужа зовут Филипп. Мы познакомились два с половиной года назад. Я тогда училась на третьем курсе в Минске и выиграла полугодовую стажировку с марта по июль в Кракове в Ягеллонском университете. Был такой момент в жизни, когда мне хотелось срочно сменить обстановку, оторваться от мира…

Подала заявку, потом собеседование — и одно из двух мест в кармане! Это был один из лучших периодов в моей жизни. В Беларуси меня очень сильно контролировали родители, а тут, наконец, я почувствовала свободу. К концу моего пребывания на одной из «общажных» вечеринок я познакомилась с Филиппом.

На тот момент у меня был парень, который остался в Беларуси. Я всячески избегала поляка! А он при этом прямо вцепился в меня как будто, хотя у меня тогда стрижка была очень короткая — прямо «антисекс».Недели через две после знакомства я уехала в Беларусь сдавать хвосты и, того не планируя, рассталась с белорусским парнем, поняв, что там, далеко, я нужнее.

С этого момента начались отношения, которые развивались бешеным темпом. Буквально через две недели я гостевала несколько дней у родителей поляка, а чуть позже Филипп сделал мне предложение. Так, спустя два месяца после знакомства мы были помолвлены. После были и отношения на расстоянии, и подготовка к свадьбе, и сама свадьба и, спустя месяц, неожиданная, но желанная беременность. С февраля этого года нас уже трое. Замуж решила выйти, не задумываясь. Просто поняла, что мой человек, вот и все. Всегда жила с мыслью, что в один момент я должна круто поменять свою жизнь. Так и случилось.

Моя специальность напрямую связана с польским языком: я закончила филологический факультет БГУ. Тем не менее, поначалу с мужем трудно было разговаривать. В университете мы учили темы типа «Моя семья» и «Моя комната». Пусть даже они были и сложнее, и интереснее, но обычный разговорный язык — совсем другое. Я столкнулась с проблемой, что не могла выразить своих мыслей. Или молчала, или пыталась найти синонимы и активно жестикулировала.

Помню, муж (на тот момент еще парень) заставлял много говорить. Например, просил рассказать впечатления о просмотренном фильме и при этом исправлял ошибки, помогал найти недостающие слова. Это был трудный период, когда не раз из-за недопонимания друг друга появлялись обиды. Хорошо, что мы вовремя это обнаружили и до сих пор стараемся обходить стороной такие ситуации. В свою очередь, муж интересуется русским языком, тем более когда-то в школе у него был такой курс. Он знает алфавит и некоторые слова.

Трудности возникают до сих пор, ведь мы росли в разных культурах. Часто на одну ситуацию мы смотрим по-разному, особенно когда дело касается воспитания дочки либо праздников. Иногда мы не понимаем шутки друг друга, и даже жалко, что мой муж не знает выражений типа «птичку жалко» или «надо, Федя, надо!»

Помню, однажды нужно было переночевать в Кракове у знакомой, у которой был трехлетний сын. И вот будит меня утром это маленькое иностранное чудо и начинает болтать на детско-польском языке. Первые минут двадцать я сомневалась, точно ли ребенок говорит по-польски. К тому же, раньше с детьми я никогда не умела общаться и, если честно, не любила это делать. Сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать! Родители спали сладким сном, а он с семи до девяти утра меня терроризировал игрушками, рассказами и вопросами.

Сейчас я нахожусь в декретном отпуске и все мое время принадлежит дочери, поэтому офисную работу я даже не искала. Иногда делаю свадебные украшения для волос на заказ, также перевожу художественную литературу с польского на русский и белорусский языки. Может быть, получится издать двуязычный сборник одного моего знакомого польского поэта. Это зависит от того, будет ли у меня достаточно времени на такой проект. Вообще, в планах через года два родить второго ребенка.

С дочкой я общаюсь исключительно на русском, а муж и его родственники — на польском. Хочу, чтобы она свободно владела двумя языками. Посмотрим, возможно, с пяти лет и английский будет учить. Время покажет.

Круг общения у меня небольшой. Тем более, я интроверт, и мне тяжело найти «своих» людей, хотя знакомые тут имеются. По родине скучаю. Скучаю по родителям, родному городу Пинску, по Минску и друзьям. Можно сказать, что я оставила все там, в Беларуси. Здесь я пока приживаюсь. С тоской не справляюсь — сама исчезает.

Домой езжу сейчас редко, в основном родители ко мне приезжают. Привозят мне домашние закатки, белорусский майонез (польский мне не нравится) и зефир, которого тут просто не существует. Планирую летом с дочкой на месяц-два к родителям приехать, но только погостить. Не представляю себе возвращение в Беларусь насовсем.

В Польше реклама на каждом шагу, у каждого второго свой бизнес, иногда все эти вывески режут глаза. Тут безусловный 1:0 в пользу Беларуси, на родине мои глаза отдыхают. Зато в Польше очень развита деятельность интернет-магазинов, что очень удобно. Сегодня я заказываю кровать или майку, а завтра мне ее уже привозят прямо домой. При этом в Польше люди не так зависимы от социальных сетей так, как в Беларуси, здесь аватарку в Facebook меняют раз в несколько лет. А еще поляки очень яростные патриоты!

Чтобы быстро адаптироваться к иностранному языку, нужно много слушать и запоминать. Пусть телевидение не является кладезем знаний, именно оттуда можно узнать множество интересных слов и выражений, которые присутствуют в живом разговорном языке. Конечно же, нужны живые носители языка — пускай даже один человек, — с которым можно будет говорить обо всем.