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В Хайсах установили народный мемориал

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  • 2.10.2017, 10:59

Активисты воздвигли 32 самодельных креста в «витебских Куропатах».

32 самодельных креста установлены в урочище Хайсы под Витебском. Об этом racyja.com сообщил Ян Державцев - создатель инициативы «Хайсы - Витебские Куропаты».

Ян Державцев рассказал: «1 октября мы были в Хайсах вместе с Сергеем Коваленко и Александром Чехольским, почтили погибших, возложили цветы и зажгли свечи, фотографии можно увидеть это сейчас на Фейсбуке в группе «Хайсы - Витебские Куропаты», а крестов сейчас 32».

По словам Яна Державцева, кресты самодельные, высотой 5 метров и два по 4 метра. Кресты ставят активисты оргкомитета «Хайсы» за счет сознательных граждан, а также за счет родных, дедов которых расстреляли неизвестно где.


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