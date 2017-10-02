Трамп: С Ким Чен Ыном справлюсь только я 8 2.10.2017, 11:13

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Дональд Трамп

Фото: Li Muzi / ZUMA

Хорошее отношение к «человеку-ракете» не работало на протяжении 25 лет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему удастся справиться с ситуацией в КНДР, в отличие от его предшественников. Об этом он написал в твиттере.

«Хорошее отношение к «человеку-ракете» не работало на протяжении 25 лет — почему оно должно заработать сейчас? Клинтон не справился, Буш не справился, Обама не справился. Я справлюсь», — написал он.

Ранее Трамп заявил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон тратит время впустую, пытаясь вывести КНДР на диалог.