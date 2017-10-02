Чем владеют немецкие семейные бизнесы в Беларуси 2 2.10.2017, 11:23

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Германский капитал использует «особую» тактику для проникновения на белорусский рынок.

Семейные бизнесы из Германии увеличивают свое присутствие в Беларуси. Они не претендует на местное «фамильное серебро», а предпочитают вкладываться в такие же семейные компании и новые ниши.

Семья Херманн, которая, как сообщили на прошлой неделе белорусские СМИ, покупает «Алютех» — белорусского производителя ворот и роллетных систем, входит в число 250 богатейших семейных династий Германии. «Завтра твоей страны» на основе исследования немецкого ресурса DDW, составило рейтинг крупнейших семейных бизнесов этой страны, которым принадлежат активы на белорусском рынке.

В него вошли как те семейные компании, которые вложили деньги в экономику Беларуси в первые годы ее независимости (Fresenius Gruppe, Carl Zeiss), так и те, которые вкладывает сейчас (Tengelmann, Knauf Gruppe). На белорусском рынке сегодня работают заводы по выпуску медицинской техники, стройматериалов, оптики, логистические компании, торговые сети.

Топ-12 крупнейших немецких семейных бизнесов на рынке Беларуси

Всего, по данным DDW, сегодня в Германии классифицируются как семейные компании около 3 млн бизнесов. На 1000 крупнейших из них в 2016 году пришлось 1, 74 трлн. евро совокупного оборота, причем у 240 семейных бизнесов годовой оборот превысил 1 млрд евро.

Лидерами в 2016 год стали автомобилестроительные корпорации Volkswagen AG (217,3 млрд евро) и BMW Group (94,163 млрд евро), которые контролируются, соответственно, семьями Порше/Пих и Квандт. В тройку вошла также семья Шварц, которой принадлежит торговая империя Schwarz Gruppe (80,0 млрд евро) с магазинами Lidl, Kaufhaus.

Исследователи DDW отмечают: в 2016 году почти все семейные компании сумели увеличить свои продажи. Причем средний прирост (4,3%) был в два раза выше, чем рост немецкого ВВП (1,9%) и в пять раз больше, чем приросла немецкая промышленность (0,75%).

По подсчетам DDW, 65% из лучших 1000 семейных предприятий относятся к промышленности, 18% — к розничным торговцам и 17% — к поставщикам услуг.