Мингорисполком начал «крестовый поход» против витаминов 7 2.10.2017, 11:30

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Фото: minsknews.by

Зелень с огородов пенсионеров запретят продавать по всему городу.

Мингорисполком активизирует борьбу со стихийными рынками. Представители городских властей будут активнее штрафовать за торговлю в неустановленных местах.

Об этом сообщает belmarket.by со ссылкой на начальника управления торговли и услуг Мингорисполкома Нину Емельянову.

По ее информации за девять месяцев года было составлено в два раза больше административных протоколов за нарушение запрета на торговлю в неустановленных местах, чем в 2016-м.

Стихийные рынки возникают у переходов метро, остановок общественного транспорта. Как правило, на них продается продукции личных подсобных хозяйств, а большую часть продавцов составляют пенсионеры.