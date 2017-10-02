Мингорисполком начал «крестовый поход» против витаминов

Мингорисполком начал «крестовый поход» против витаминов7
- 2.10.2017, 11:30
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Зелень с огородов пенсионеров запретят продавать по всему городу.
Мингорисполком активизирует борьбу со стихийными рынками. Представители городских властей будут активнее штрафовать за торговлю в неустановленных местах.
Об этом сообщает belmarket.by со ссылкой на начальника управления торговли и услуг Мингорисполкома Нину Емельянову.
По ее информации за девять месяцев года было составлено в два раза больше административных протоколов за нарушение запрета на торговлю в неустановленных местах, чем в 2016-м.
Стихийные рынки возникают у переходов метро, остановок общественного транспорта. Как правило, на них продается продукции личных подсобных хозяйств, а большую часть продавцов составляют пенсионеры.