Названы пять самых конкурентоспособных экономик мира 3 2.10.2017, 11:44

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При составлении рейтинга эксперты анализировали три ключевых показателя.

Всемирный экономический форум обнародовал новый рейтинг Global Competitiveness Report 2017-2018, в котором представлены 137 стран, сообщает hyser.com.ua.

При составлении рейтинга эксперты ВЭФ анализировали три ключевых показателя: базовые требования, эффективность и инновации. Вот как выглядит топ-5 самых конкурентоспособных стран в мире.

1. Швейцария

Швейцарская экономика является одной из самых стабильных в мире. Правительство придерживается политики долгосрочного монетарного обеспечения и гарантирует банковскую тайну. Этот сделало Швейцарию местом, где инвесторы не беспокоятся за свой капитал. Вместе с тем в последнее время усилилась зависимость страны от притока инвестиций из-за рубежа.

2. США

Американская экономика является самой крупной по номинальному ВВП, который после завершения Второй мировой войны постоянно составляет около 25% мирового номинала ВВП в долларах США. Специалисты ВЭФ отметили мастшабную диверсификацию экономики США. Одновременно страна имеет самый крупный в мире номинальный внешний долг.

3. Сингапур

Это высокоразвитая страна с рыночной экономикой и низкими налоговыми ставками. Ключевую роль в экономическом успехе Сингапура играют транснациональные корпорации. Страна отличается одним из самых высоких в мире показателей ВВП на душу населения.

Инвесторов Сингапур в первую очередь привлекает либеральными налогами. В стране существует пять налогов, среди которых — налог на прибыль и на зарплату.

4. Нидерланды

Здесь находятся главные офисы и предприятия таких крупных глобальных компаний, как VimpelCom, Royal Dutch/Shell (нефтехимия), Royal Philips Electronics (электроника), Unilever (бытовая химия и продовольствие). Крупнейшие нидерландские компании тоже удерживают высокие позиции в мировой экономике.

5. Германия

Является самой крупной европейской экономикой. Германия — постиндустриальная страна, где 54% экономики приходится на сферу услуг, 45,9% — на производство. 0,1% — на сельское хозяйство. Экономика страны может похвастаться развитой инфраструктурой и высоким качеством рабочей силы.