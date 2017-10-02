Учительница из Бреста: Кто владеет английским языком – тот владеет миром 2.10.2017, 12:27

Просто ли быть хорошим учителем в современной Беларуси?

Среди маститых учителей Анна Годуйко не значится. В средней школе № 9 она ведет английский язык. Свое дело делает хорошо, на работу ходит с удовольствием, громких оваций за труд не ожидает. Просто хороший учитель, чем и интересна. «Просто ли быть хорошим учителем?», - задается вопросом издание vb.by.

Это во времена Макаренко учитель был по умолчанию полновластным хозяином всеобуча. Теперь с детьми надо реально сотрудничать. Потому индивидуальный подход к каждому классу и каждой юной персоне актуален как никогда.

В этом плане Анна Валерьевна – в своей стихии. Ведь окончила она в университете им. Пушкина психолого-педагогическое отделение, а «инглиш» у нее – вторая специальность. Так что тонкий психолог на уроках не нервничает. Подход другой: «Нужно воспринимать учеников как своих потенциальных учителей. Ибо нет такого ученика и такой ситуации, у которых нельзя было бы чему-то поучиться».

Конечно, под этой психологической игрой подложена стройная педагогическая стратегия: вести класс за собой мягко и ненавязчиво. И удаются Анне Валерьевне эти руководящие маневры уже 16 лет! Сей точный показатель важен потому, что преподавательница выглядит на полтора десятка лет моложе. Глядя на ее вполне студенческий облик, никогда не скажешь, что у «англичанки» уже собственная дочь – студентка! Это тоже профессиональный бонус, ибо в сочетании опыта и молодости кроется великая сила.

Преподаваемый предмет по-своему способствует успешности. В наше динамичное время вполне вписывается перефразированная мудрость: «Кто владеет английским языком – тот владеет миром». Сегодня не надо выдумывать мотивов серьезного отношения к предмету. И предмет активно выходит за рамки теории, обогащая жизнь ребенка чередой проектов.

Уже 8-й год «англичанка» Годуйко ведет школьный театральный кружок, чьи спектакли ставятся на языке Шекспира. Ребята играли и «Королевство кривых зеркал», и «Алису в Стране Чудес», и «Красавицу и чудовище». Сейчас идут репетиции «Маленького принца». Переводы текстов на английский – работа самой учительницы. Не однажды иноязычные постановки приносили девятой школе Гран-при и призовые места на районных и областных смотрах.

Педагоги-языковеды участвуют и в приобщении детей к программам ЮНЕСКО. Дети служат волонтерами в дни пребывания в Бресте поездов с нуждающимися в помощи людьми. Моделирование силами школьников Организации Объединенных Наций, которое проходит в Минске, тоже не обходится без брестских знатоков английского.

Кроме чистого преподавания предмета у Анны Валерьевны есть и «свой» 11 «В» класс, где она служит классным руководителем. Именно – служит, потому что сама себя уличила в такой тотальной самоотдаче, которая может быть и излишней. Это – ее первый опыт в классном руководстве. Класс хороший, отношения с подопечными замечательные. Но в смысле обратной связи наставница у своих взрослеющих детей, пожалуй, еще недоучилась. Они усваивают частицу вашей души и идут себе дальше. И это надо иметь в виду, чтобы души хватило на долгие-долгие годы.