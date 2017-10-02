В милиции не знают, подпадают ли граждане России под статус «иностранцев» в Беларуси 7 2.10.2017, 12:36

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Фото: «Радыё Свабода»

В Беларуси усилился контроль за иностранными гражданами.

C 1 октября вступили в силу изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь».

В соответствии с документом, отели, санаторно-курортные и оздоровительные организации, субъекты агроэкотуризма, юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые сдают жилье, в течение трех часов должны сообщить органам милиции о заселении иностранцев.

Информацию о зарубежных граждан, временно пребывающих в Беларуси, можно направить через единый портал электронных услуг или автоматизированную информационную систему «Гостиница».

Как уточняется на сайте Министерства внутренних дел Беларуси, отказ от передачи данных или нарушение сроков информирования может повлечь штраф в размере от 4 до 20 базовых величин.

А что с россиянами? Никто не знает

Вместе с тем в отделах гражданства и миграции при управлениях внутренних дел на вопрос «Свабоды» так и не смогли объяснить, нужно ли информировать органы правопорядка о заселении граждан России.

Формально жители так называемого «союзного государства» имеют одинаковые права с белорусами и, если исходить из этого, не считаются в Беларуси иностранцами.

Уточнить, так ли это, в департаменте по гражданству и миграции МВД Беларуси отказались, в пресс-службе УВД Мингорисполкома ответили, что не в курсе дела.

В управлении по гражданству и миграции Минского облисполкома после длительных консультацией пришли к выводу, что сообщать о русских все же надо - мол, никаких исключений из правил им не сообщали.

В общественной организации «Отдых в деревне», объединяющей агроусадьбы по всей стране, также не знают, нужно ли подавать в милицию сведения о россиянах.