Нобелевскую премию по медицине вручат за биологические часы 4 2.10.2017, 12:51

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Награду разделили трое ученых.

Нобелевской премии по медицине и физиологии за 2017 год удостоились Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг за исследования молекулярных механизмов, отвечающих за циркадные ритмы, — биологические часы с периодом 24 часа. Об этом сообщает Reuters (перевод – 112.ua).

Премия присуждена им с формулировкой: «За открытие молекулярных механизмов, контролирующих суточный ритм». «Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг смогли заглянуть внутрь наших биологических часов и объяснить их скрытую работу. Они открытия объясняют, как растения, животные и люди приспосабливают свои биологические ритмы, чтобы синхронизировать их с вращением Земли», – говорится в официальном пресс-релизе Нобелевского комитета.

В этом году сумма Нобелевской премии была увеличена на 1 миллион шведских крон – до 9 млн крон, что примерно эквивалентно сумме в 1 млн 119 тыс. американских долларов.

Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получил единолично японский исследователь Ёшинори Осуми за открытие и исследование механизмов аутофагии – процесса распада и утилизации клеточных компонентов.