Как пропагандист Соловьев заработал $17 миллионов 14 2.10.2017, 13:06

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Способность к мимикрии у данного персонажа просто впечатляет.

Героем очередного фильма-расследования российского оппозиционера Алексея Навального стал одиозный российский пропагандист Владимир Соловьев. Человек "знаменит" в соседних странах как один из ведущих лжецов кремлевского телеящика. Особенно поражает его способность "переобуваться" на лету, пишет espreso.tv.

Самый отвратительный персонаж

Самая известная демонстрация Соловьева умения менять мнение - его высказывания про Крым и Украину. В 2007 году Соловьев призывал не кричать "Крым наш", а в 2014-м говорил, что "Этот день мы приближали, как могли. Крым и Севастополь снова в составе России".

Этим нестыковкам посвящено много роликов на Youtube. Вот, например, видеоблогер Виктор Аристов демонстрирует, как Владимир Соловьев умудрился за 8 лет поменять мнение об Украине четыре раза.

Также популярное видео 2001 года, где Соловьев, который внешне напоминал советского комического актера Пуговкина, размышляет о недопустимости прессинга на тогда независимый от Кремля телеканал НТВ.

Именно из-за особой отвратительности Соловьева, как следует из объяснений Навального, телеведущий стал первым персонажем из когорты пропагандистов, которых решили вывести на чистую воду борцы с коррупцией.

"Внутри конгломерата лжецов он особенно выделяется, и другие стараются держаться подальше от Соловьева", - отмечает Навальный.

Действительно, фирменный стиль Соловьева - это откровенное хамство, брань и персональные оскорбления. Этим он прославился не только в своих передачах на телеканале "Россия-1" и радиостанции "Вести FM". Еще более вольно со словами он обращается в своем аккаунте на Twitter.

Его фраза "представься, мразь", брошенная в ответ на вопрос одного из пользователей о дорогих часах его дочери, стала мемом. На нее было сделано много пародий, например, такая:

Еще одна знаменитая фраза Соловьева - о "двух процентах говна", которые вышли митинговать за Навального. В той же речи пропагандист назвал молодежь, которая выходила на протесты, детьми коррупционеров. Как это часто бывает, на теле самого Владимира Рудольфовича тоже скоро негде будет поставить клеймо.

Богатство пропагандиста

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального оценил размер состояния Соловьева в 1 млрд рублей (примерно $17 млн). Навальный считает, что это лишь доля настоящего богатства кремлевского пропагандиста. По его словам, цифру можно удвоить, если добавить деньги на российских и зарубежных счетах и наличные деньги в чемодане под кроватью".

Главная составляющая богатства кремлевского пропагандиста - недвижимость. Она состоит из трех огромных квартир, дачи в Переделкино и виллы в Италии. Ну, а как вишенку на торте Навальный подал удостоверение резидента Италии на имя Vladimir Soloviev. Пропагандист так много говорил о Западе, который загнивает... На практике же подстеляет себе во вражеской Европе соломку, чтобы мягко упасть.

Любовь с интересом

Соловьев, конечно, не замедлил с ответом. Он всегда быстро реагирует, хотя иногда было бы лучше промолчать - как, например, в истории с "соловьиным пометом". Тогда другой российский работник зомбоящика Иван Ургант пошутил в эфире собственной программы, что "соловьиный помет" - это неплохое название шоу для телеканала "Россия".

Так вот господин пропагандист заявил, что всегда был богатым и не скрывал этого. Он, мол, не собирается реагировать на фильм и посоветовал Навальному походить в спортзал, "подкачать грудь".

Действительно, Соловьев хвастался, что когда-то был успешным бизнесменом, который имел "собственные заводы в России и на Филиппинах" и продавал дискотечное оборудование по всему миру.

А еще у него было агентство по трудоустройству в Москве. Если это все и правда, то похоже, что супердоходов деловая активность не принесла. Иначе он бы не выпрашивал себе в 2004 году жилье у московской власти, а купил бы его сам.

О первой шикарной четырехкомнатной квартире Соловьева писала еще "Новая газета" в 2010 году. Это был период, когда герой нашего рассказа очередной раз "переобулся". У Юрия Лужкова как раз окончательно испортились отношения с Кремлем, и в том же 2010 году его отстранили от должности мэра Москвы. Соловьев его в это время активно критиковал, распекал за избегание журналистов и предлагал отправить на детектор лжи.

Но, как оказалось, ранее он был лояльным слугой Лужкова - пока тот оставался мощной фигурой. В качестве доказательства "Новая газета" продемонстрировала документ, датированный 2004 годом, - решение о подборе квартиры для "журналиста Соловьева и его семьи". Цену ему выставили "божескую" - по оценке БТИ, что значительно ниже рыночной. Как утверждает Навальный, цена была минимум в пять раз ниже рыночной - $85 тысяч.

Вряд ли Лужков бы благословил выделение жилья своему критику. Не такой он человек. Из чего делаем вывод: для хорошей жизни Соловьев легко поменяет лояльность, политические взгляды, веру и все, что угодно, - лишь бы платили деньги.

Но это не все: есть бизнес, который у Соловьева идет неплохо, но он базируется на коррупции. Как писал сайт "Лапшеснималочная", фирма, в которой Владимир Рудольфович является совладельцем, регулярно и без конкурса получает контракты от российского "Сбербанка". Происходит процесс очень просто - контракт от имени банка с телеведущим заключает его собственный зять.

Всего с 2014 по 2016 фирма Соловьева получила контрактов на 316 млн рублей (примерно $5 млн). В одном из них указано, что пропагандист обучает сотрудников банка "навыкам публичных выступлений - дебатам".

Путин очень любит Соловьева, дает ему эксклюзивные пространные интервью и награждает медалями. Но даже если Путина не будет в Кремле, вряд ли Соловьев пропадет - "переобуется" и полетит дальше.