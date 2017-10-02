Белорусский музыкант написал песню в поддержку профсоюза РЭП 1 2.10.2017, 13:20

«Дело профсоюзов» нашло отражение в композиции Яна Стикса.

2 августа, с обыска в офисах независимых профсоюзов РЭП и БНП, началось т.н. «дело профсоюзов»: уголовное преследование лидера РЭПа Геннадия Федынича и бухгалтера Игоря Комлика якобы за «неуплату налогов в крупном размере». Игорь Комлик сейчас находится в тюрьме, Геннадий Федынич – под подпиской о невыезде в ожидании следственных действий.

Сегодня, 2 октября, «делу профсоюзов» исполняется два месяца, напоминает сайт praca-by.info.

Атака на независимое профсоюзное движение вызвала волну солидарной поддержки: правозащитники Беларуси признали Комлика политзаключенным; глобальный профсоюз IndustriALL и Международная конфедерация профсоюзов потребовали остановить репрессии; члены профсоюзов со всего мира отправили 6 000 писем в администрацию Лукашенко, Прокуратуру и МИД; а в самой Беларуси люди, выступающие в поддержку РЭПа, написали Открытое письмо, первым подписантом которого стала Светлана Алексиевич.

Преследование независимого профсоюзного движения – уголовное дело по надуманным обвинениям, обыски, конфискация техники, отказ изменить Игорю Комлику меру пресечения, как будто он опасный для общества преступник – все это описал музыкант Ян Стикс. Свой музыкальный трек он посвятил профсоюзу РЭП, выступив тем самым в поддержку организации, подвергаемой репрессиям.