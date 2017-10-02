Генерал США: Трамп готов нанести превентивный удар по КНДР 5 2.10.2017, 13:24

5,052

США готовы жестко ответить на провокации Пхеньяна.

Джек Кин - четырехзвездный американский генерал, бывший заместитель главы Генштаба армии США. Его военная служба началась с боевых действий во Вьетнаме, где он служил в десантных войсках, позже он принимал участие в военных операциях в Сомали, Боснии и Косово. После выхода в отставку в 2003 году Кин стал одним из ведущих американских военных аналитиков и в настоящее время является председателем правления Института изучения войны, комментирует для американских СМИ северокорейский кризис и ход военных конфликтов на Ближнем Востоке.

В блиц-интервью LIGA.net Джек Кин рассказал об угрозах, с которыми сталкиваются США из-за развития ракетно-ядерной программы КНДР и усиления позиций Ирана и РФ на Ближнем Востоке, а также о методах реагирования на них.

- 15 сентября КНДР успешно запустила ракету, которая способна достичь американской территории, например, острова Гуам в Тихом океане, где находятся американские военные базы. Каким может быть ответ США на этот рост возможностей КНДР?

- Последний запуск ракеты над Японией - это ответная мера Северной Кореи в ответ на санкции Совбеза ООН, недавно принятые против нее. В целом ситуация становится все более опасной для США и наших союзников в регионе. Северная Корея имеет ядерное оружие свыше 10 лет, а сейчас миниатюризирует его, чтобы поместить в межконтинентальные баллистические ракеты. Они действительно уже способны достичь территории всех наших союзников регионе, американских баз в регионе и американской территории.

Северная Корея нарастила темп своей программы, потому что хочет быть готовой нанести удар по США перед тем, как санкции окажут серьезное влияние на нее. Это их стратегия.

В Пхеньяне также верят в то, что когда они приобретут способность поражать американскую территорию, США согласятся с таким положением вещей, хоть и будут протестовать публично, точно также, как произошло в 1960-е годы, когда Китай создал свою атомную бомбу. США тогда тоже протестовали против межконтинентальных ракет, но когда Китай создал их, США согласились с положением вещей. И точно такого же хода событий хотят в Северной Корее.

Санкции еще не оказали воздействия на ситуацию, они так быстро не действуют. И в Пхеньяне считают, что у США не будет иного выбора, как принять наличие ядерного оружия у КНДР и относиться к ней, как к Китаю и России. Это суть северокорейской стратегии, и она рациональна.

Что делает ситуацию опасной, так это поведение Ким Чен Ына. Он провоцирует, говорит о бомбардировке американцев и уничтожении США.

- Если КНДР выполнит угрозу об обволакивающем ударе в район Гуама, каким будет ответ США?

- Если Северная Корея когда-нибудь нанесет удар по американской территории, американским базам или союзникам в регионе - это будет воспринято как акт войны, мы ответим ударом на удар, скорее всего даже масштабным ударом. Мы разрушим их объекты ракетно-ядерной программы, и нанесем удар по объектам, в которых будет находиться северокорейское руководство.

- Возможно ли сейчас нанесение превентивного военного удара по Северной Корее?

- Президент Трамп и его команда вернули на повестку дня такую опцию. Официально она никогда и не исчезала из повестки дня, но при администрации Обамы многие верили, что от этой опции отказались. У Трампа целый ряд вариантов воздействия на КНДР. Если мы будем знать точно, что КНДР способна запустить межконтинентальную ракету с ядерным зарядом, возможным решением будет уничтожение ее перед тем, как она поднимется с места запуска или в воздухе.

- Еще одна угроза, с которой сталкиваются США - это усиление позиций России и Ирана на Ближнем Востоке, в результате сирийской войны. В 2015 году режим Асада был на грани поражения в гражданской войне, но затем Россия начала военную операцию в Сирии, и ситуация изменилась. Какой должна быть стратегия США в этом конфликте, чтобы не допустить усиления России и Ирана?

- Режим Асада в 2015 году действительно был в тяжелом положении, оппозиция тогда захватила северо-восточные районы Сирии. Весной 2015 года иранские делегации дважды посетили Путина, у них была хорошая разведывательная информация о том, что происходит на месте. В результате этих встреч, Россия вмешалась в войну. И это вмешательство, наряду с участием иранцев в сухопутных операциях на стороне Асада, привело к тому, что нет никакой возможности политического решения конфликта без решения России или Ирана отстранить Асада.

Американская стратегия сейчас состоит в том, чтобы уничтожить ИГ в Сирии, но также в сдерживании Ирана и режима Асада, чтобы не позволить Ирану создать надежный коммуникационный канал через Ирак в Сирию.

- США в Сирии поддерживают состоящие преимущественно из курдов Сирийские демократические силы. Между ними и армией Асада уже было несколько столкновений, не приведет ли это к тому, что США и Россия столкнутся на сирийской территории между собой?

- Я думаю, что возможность того, что Россия столкнется с США внутри Сирии, очень мала. Я не верю, что это случится.