Фотофакт: Как выглядел Минск времен Первой мировой 2.10.2017, 14:18

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Атмосферные кадры, которые открывают неизвестные страницы истории нашей столицы.

На польском портале «Мой виртуальный музей» пользователь «Museum tomatorum» выложил большую коллекцию снимков Минска и Минщины периода Первой мировой войны. Как утверждается в описании коллекции: фотографии взяты из альбомов барона Станислава Дангеля (1891−1942), который в конце Первой мировой войны занимал пост вице-президента Департамента охраны памятников старины в Центральном гражданском комитете в Минске.

Департамент занимался инвентаризацией и фотографированием памятников архитектуры, уходом и защитой объектов большой художественной и исторической ценности, приобретением недвижимости и объектов, связанных с историей Польши. Tut.by выбрал из архива снимки Минска, сделанные в период 1914—1919 годов. Многие из фотографий публикуются впервые, большинство изображенных на снимках зданий не сохранилось до нашего времени.