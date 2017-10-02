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В Гродненской области пропала связь МТС и life:)

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  • 2.10.2017, 14:26
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Причина сбоя – обрыв оптического кабеля.

Голосовая связь и мобильный интернет у клиентов оператора МТС исчезли 2 октября около 12.40. По официальной информации от компании, связь работает с проблемами в Гродно, Гродненской области и Молодечно. МТС советует переключить устройства из режима 3G/LTE в режим 2G.

Причина сбоя – обрыв оптического кабеля. Компания обещает восстановить связь в максимально короткое время.

По информации от читателей Hrodna.life, проблемы со связью испытывают также клиенты life:) и домашнего интернета от «Гарант». У клиентов velcom и «Белтелеком» связь работает без помех.


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