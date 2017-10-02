ЕС призвал Мадрид и сепаратистов к диалогу 3 2.10.2017, 14:33

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Брюссель убежден, что плебисцит в Каталонии был незаконным, поскольку противоречил испанской конституции.

Брюссель убежден, что референдум в Каталонии был незаконным, поскольку противоречил испанской конституции, подчеркивают в Еврокомиссии.

Еврокомиссия призывает к диалогу власти Испании и сепаратистов Каталонии, где 1 октября прошел референдум о независимости, объявленный Мадридом незаконным. Ситуацию в автономном сообществе в понедельник, 2 октября, на брифинге прокомментировал официальный представитель Брюсселя Маргаритис Схинас, передает "Немецкая волна".

"Комиссия полагает, что сейчас - время для единства и стабильности, а не для раскола и раздробленности. Мы призываем все заинтересованные стороны без промедления перейти от конфронтации к диалогу", - подчеркнула она.

Брюссель убежден, что плебисцит в Каталонии был незаконным, поскольку противоречил испанской конституции, указал Схинас, добавив, что речь в любом случае идет "о внутреннем вопросе", разбираться с которым должны власти Испании.

"Это была инсценировка"

Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что на территории автономии "не было референдума, а была инсценировка". Ответственность за беспорядки и насильственные действия в Каталонии Рахой возложил на правительство автономии.

1 октября в разных частях Каталонии прошли акции протеста сепаратистов, полиция использовала дубинки и резиновые пули. Всего пострадали около 900 человек, сообщили каталонские власти.