Синоптики рассказали о погоде на неделю 2.10.2017, 14:42

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

На неделе в Беларуси будет ветрено и сыро.

Мощный антициклон, который на прошлой неделе обеспечивал сухую прохладную погоду, утрачивает свои позиции. В ближайшее время погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты атлантического циклона, который выйдет на северные районы Скандинавии.

Ожидается сырая ветреная погода с температурным фоном, близким к климатической норме. Об этом tut.by рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.

Предстоящей ночью существенных осадков не ожидается, а утром и днем 3 октября, во вторник, под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы, в западных и центральных районах нашей страны пройдут кратковременные дожди, которые будут сопровождаться порывистым ветром.

Температура воздуха минимальная ночью составит +1…6 °С, западных районах она не опустится ниже +7…10 °С, а вот по востоку страны при прояснениях она понизится до 0…-3 °С; максимальная днем составит +8…13 °С, по юго-востоку до +15 °С.

4 октября, в среду, атмосферные фронты обусловят на большей части территории Беларуси дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха минимальная ночью +5…10 °С, максимальная днем составит +9…15 °С.

5−6 октября, в четверг и пятницу, ожидается сырая ветреная погода, на большей части территории страны пройдут дожди. Температура воздуха минимальная ночью +5…11 °С, максимальная днем +8…14 °С.