Стали известны подробности трагических домашних родов в Березино 14 2.10.2017, 14:53

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СК возбуждено уголовное дело по факту смерти двух новорожденных детей.

Ужасная трагедия произошла в Березино вечером 28 сентября. В реанимации после домашних родов скончалась 29-летняя женщина.

Следователи выехали к женщине домой, где нашли в ванной комнате двух новорожденных детей, не подающих признаков жизни, пишет kp.by.

Согласно предварительным данным экспертов дети родились живыми. Точная причина их смерти будет известна по результатам лабораторных исследований, проведение которых поручено экспертам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

В рамках расследования продолжается проведение комплекса следственных и процессуальных действий. Собираются характеризующие материалы, изучаются изъятые медицинские документы и объекты, необходимые для установления всех возможных факторов поведения женщины.

На основании собранных данных следствием будет инициировано проведение посмертной психолого-психиатрической экспертизы.