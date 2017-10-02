Крымская западня Путина 2 Наталья Гулевская

2.10.2017, 15:12

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Вся история с Крымом, конечно, родилась не в голове россиянина, ее принес Шредер.

Большинство политологов, аналитиков и экспертов уверены на 100%, что Путин пойдет на очередной президентский срок, а политика государства не изменит своего направления. Это, в принципе, и неудивительно, так как хитросплетения путинской вертикали понять очень сложно, а порою даже невозможно. До аннексии Крыма все было стабильно, каждое государственное место исполнительной власти обслуживало определенный круг людей, за которыми признавался контроль строго отведенной территории. Управление своей вотчиной иногда осуществлялось лично, как это до сих пор происходит в Чечне и на Кузбассе, а в основном через подставных лиц. Но это не отменяло внутривидовой борьбы, и если кто-то не мог справиться с жизненными ситуациями или вызовами времени, его непременно устраняли или выдавливали за рубеж. Главный критерий созданной системы власти заключался в одном единственном требовании — все возникшие проблемы каждый должен разрешать самостоятельно, а также компенсировать потери и неудобства, причиненные своим партнерам.

Но пока ошибки и просчеты делали не основные фигуры политической элиты, этот принцип безукоризненно перемалывал даже таких персонажей как Ходорковский, Березовский, Гусинский и прочих игроков российской политики.

По большому счету «семья Ельцина», выбрав Путина представителем своих интересов и застолбив за собой два ключевых поста — президента и премьер-министра, не ошиблась в своем выборе. Он по сей день верно обслуживает их интересы, и то, что у него не получается разрешить ситуацию с Украиной, причина не в Путине, а в невозможности ее решить в принципе.

Почему и как попал Путин в крымскую западню?

Вся история с Крымом, конечно, родилась не в голове россиянина, ее принес Шредер, который, проиграв на выборах в 2005 году, решил триумфально вернуться к власти.

С его подачи появилась «знаменитая» мюнхенская речь Путина, ставшая причиной консолидации антидемократических режимов и всплеска активности исламистов, затем «Северный поток», который вызвал недовольство внутри ЕС и подорвал привычный ритм жизни стран-транзитеров, а начатый проект «Северный поток 2» и вовсе поставил отношения ФРГ и США под угрозу из-за энергетических противоречий. Шредеру казалось, что если еще стравить Украину с Россией, он получит монопольный контроль на поставку газа в ЕС и сможет осуществить свою мечту — вернуться в кресло канцлера. Вероятно, очень выгодные перспективы, которые пообещал Шредер, и склонили Кремль к этой авантюре, но теперь, когда Меркель сохранила свой пост, Путину приходится больше думать не об очередном президентстве, а о своей шкуре.

Наталья Гулевская, opentown.org