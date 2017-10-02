Включимся в борьбу против авантюры властей 2 2.10.2017, 15:43

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Антон Косцов

Власти превращают европейскую Беларусь в полуколонию Китая.

Вот только этого еще нам не хватало! Новый Чернобыль ведь уже строим на западе страны (Островецкая АЭС), давайте-ка еще и пороховую бочку на востоке поставим, что бы уж наверняка. Могилев ведь и так напихан химическими предприятиями, добавим сюда еще и взрывоопасное, пишет Антон Косцов для ucpb.org.

Ну, а пока я решил вас ознакомить поближе с китайской пиротехнической промышленностью. В Поднебесной салюты делают уже более тысячи лет, но что удивительно, видимо, чтят традиции настолько, что до сих пор предпочитают делать это вручную! Репортаж об одном из производств российского агентства «РИА Новости». Завод «Панда» компании «Xiongmao yanhua» («Салюты Панда») – один из крупнейших по производству пиротехники в Китае. Сотни женщин и мужчин вручную(!) вставляют фитили, готовят порох, наполняют и сушат снаряды. Начинка для снарядов отмеряется «на глаз». Готовая продукция лежит рядом с заготовками. И это не какое-то там нелегальное предприятие, а завод имеющий лицензию! О небезопасности таких китайских заводов говорят случаи последних 2 лет. В январе 2016 года в городе Шанжао провинции Цзянси на востоке страны произошел взрыв на пиротехническом заводе, в последствии с пожаром. 4 человека пострадали, еще 4 пропали без вести. Ну, и совсем свеженькое: в сентябре этого года прогремел взрыв на заводе по производству фейерверков в уезде Шангли городского округа Пинсян (провинция Цзянси). Погибло 7 человек. И подобное происходит как минимум раз в год.

Местные власти хвалятся тем, что это будет единственный в Европе завод по производству фейерверков, и, что наиболее хорошо, рядом потенциальные покупатели с Запада. Конечно, единственный завод, поскольку в Европе запрещены подобные заводы в принципе. А в подавляющем большинстве стран ЕС под запретом находится и продажа пиротехники. О каких «потенциальных западных покупателях» пытается вешать лапшу на уши наша власть? Не забыли чиновники упомянуть и о 2000 рабочих местах. И не важно, что Китай – это не Германия, и зарплаты на своих филиалах высокие делать они, понятно, не будут (на подобных заводах в самом Китае получают в среднем 200-250 долларов США в месяц). А ведь и будут же работать! Власти успешно довели белорусский народ до такой пропасти, что люди готовы пойти работать на сомнительное, опасное и вредное предприятие за гроши. В свою очередь Китай, понимая всю опасность пиротехнической промышленности, постепенно будет перемещать ее в Беларусь. Возможно, это будет одним из негласных условий выдачи очередного кредита от Поднебесной для Беларуси.

Постепенно превращать европейскую Беларусь в полуколонию Китая, где будет производиться сомнительная продукция, вместо того, чтобы наладить реальный благоприятный климат для нормальных инвестиций в стране – вот оно политическое и экономическое «достижение» наших властей! Оппозиция и прежде всего спикеры ОГП должны включиться в борьбу против этой авантюры. Допустить появления пороховой бочки на Могилевщине ни в коем случае нельзя!