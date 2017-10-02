Что известно о стрелке на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе 5 2.10.2017, 15:53

4,850

Это крупнейший по количеству жертв случай массового убийства при стрельбе в США.

Полиция назвала имя стрелявшего по людям на кантри-фестивале в Лас-Вегасе. Это 64-летний Стивен Пэддок, сообщает ABC News, пишет сайт tut.by.

Поздним вечером в воскресенье (ранним утром по минскому времени) 64-летний местный житель Стивен Пэддок открыл стрельбу по людям из окна на 32 этаже отеля-казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Через дорогу от отеля сотни людей слушали музыку на кантри-фестивале Harvest Music Route 91. В результате стрельбы погибли 50 человек, еще 200 получили ранения.

Мужчина, предположительно, работал бухгалтером или аудитором. У него была лицензия на охоту и лицензия пилота.

Полицейские убили стрелка. В номере отеля правоохранители обнаружили склад огнестрельного оружия. Также обыскивают дом нападавшего.

Сейчас правоохранители разыскивают женщину по имени Мэрил Дэнли. Она остановилась в одном номере со стрелявшим. По данным полиции, Пэддок и Дэнли могли жить вместе в городе Мескит (штат Невада) недалеко от Лас-Вегаса. Полиция опубликовала фото женщины.