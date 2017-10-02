Минобороны: В Беларуси находится российский спецназ 6 2.10.2017, 16:08

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Начальник пресс-службы Минобороны Беларуси признался, что российский спецназ находится в нашей стране.

В Беларуси действительно находится подразделение специального назначения воздушно-десантных войск России численностью до 30 человек. Это подтвердил «Свабодзе» начальник пресс-службы Министерства обороны Беларуси полковник Владимир Макаров.

С 25 сентября по 8 октября 2017 года на территории Республики Беларусь проходит совместное тактико-специальное учение групп специального назначения, в котором принимают участие представители воздушно-десантных войск Российской Федерации и сил специальных операций Министерства обороны Беларуси.

«Прибыла до 30 человек российских военных. Если говорить об общевойсковых подразделения, это вообще меньше чем взвод. Белорусских военных столько же - до 30 человек. В этом случае речь идет об абсолютно другие учения, учения подразделений, они никакого отношения не имеют к прошедших учений «Запад-2017».

Где конкретно находится российское подразделение, где проходят совместные учения, полковник Владимир Макаров не уточнил, сказав общую фразу: «На одном из полигонов на территории Беларуси».