Названы самые путешествующие нации в 2017 году 2.10.2017, 16:19

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Фото: pisaphotography / Shutterstock

Международная транспортная компания Movehub определила страны, граждане которых путешествовали чаще других.

Для составления рейтинга эксперты основывались на собственных исследованиях касательно того, как часто за год граждане путешествуют по стране и за границу, а также на данных Всемирного Банка и Всемирной туристской организации. Кроме того, эксперты исследовали, как долго граждане тех или иных стран были в путешествии. Так, было обнаружено, что граждане Гонконга путешествуют больше всех, совершая в среднем 11,4 поездки в год, пишет (перевод — nv.ua) Business Insider.

На втором месте разместились жители Люксембурга, поскольку путешествуют в среднем 2,56 раз в год. Замыкает тройку лидеров Венгрия, граждане которой путешествуют всего 1,62 раза в год.

Топ-10 стран, граждане которых путешествуют чаще других

1. Гонконг – 11,4 поездки

2. Люксембург – 2,56

3. Венгрия – 1,62

4. Швеция – 1,5

5. Финляндия – 1,46

6. Ирландия – 1,44

7. Сингапур – 1,44

8. Швейцария – 1,42

9. Дания – 1,4

10. Албания – 1,36