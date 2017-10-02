Названы самые путешествующие нации в 2017 году
- 2.10.2017, 16:19
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Международная транспортная компания Movehub определила страны, граждане которых путешествовали чаще других.
Для составления рейтинга эксперты основывались на собственных исследованиях касательно того, как часто за год граждане путешествуют по стране и за границу, а также на данных Всемирного Банка и Всемирной туристской организации. Кроме того, эксперты исследовали, как долго граждане тех или иных стран были в путешествии. Так, было обнаружено, что граждане Гонконга путешествуют больше всех, совершая в среднем 11,4 поездки в год, пишет (перевод — nv.ua) Business Insider.
На втором месте разместились жители Люксембурга, поскольку путешествуют в среднем 2,56 раз в год. Замыкает тройку лидеров Венгрия, граждане которой путешествуют всего 1,62 раза в год.
Топ-10 стран, граждане которых путешествуют чаще других
1. Гонконг – 11,4 поездки
2. Люксембург – 2,56
3. Венгрия – 1,62
4. Швеция – 1,5
5. Финляндия – 1,46
6. Ирландия – 1,44
7. Сингапур – 1,44
8. Швейцария – 1,42
9. Дания – 1,4
10. Албания – 1,36