Вадим Иосуб: Мы занимаем новые деньги, чтобы вернуть старые долги 2.10.2017, 17:01

Вадим Иосуб

Фото: onliner.by

Вопрос на два миллиарда долларов: зачем страна берет деньги в долг, чтобы купить «золото».

Две сентябрьские новости хорошо складываются в небольшую финансовую загадку, пишет «Салiдарнасць».

Посудите сами: сначала Минфин Беларуси объявил, что внешний государственный долг с начала года вырос на 2 миллиарда долларов. При этом сумма всех международных долгов нашей страны выросла почти до 16 миллиардов. Однако чуть раньше Нацбанк страны обнародовал другую информацию: за январь-август, то есть, почти такой же промежуток времени, золотовалютные резервы страны выросли на те же 2 миллиарда долларов!

Выходит, белорусские чиновники взяли деньги в долг, согласившись платить немалые проценты, чтобы, грубо говоря, прикупить «золота». Зачем это было нужно?

– Мы занимаем новые деньги, чтобы вернуть старые долги, – объяснил ситуацию старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. – Иногда этот процесс происходит, что называется, с колес. И деньги, которые занимаются, сразу же идут на погашение долгов. А иногда процесс накопления новых кредитов происходит чуть заранее: мы получили деньги, зачислили их в золотовалютные резервы, но дальше эти деньги будут тратиться на погашение внешних долгов. И резервы опять снизятся.

Таким образом, золотой довесок, на который вроде бы пополнились резервы Беларуси, на самом деле, уже давно поделен и расписан.

По мнению финансового эксперта, эта ситуация не является удивительной, так как вытекает из того экономического положения, в котором находится белорусская экономика.

– Руководство страны, по сути, приняло решение отказаться от структурных реформ. И законсервировать текущее положение в экономике. В первую очередь, речь идет о неэффективном государственном секторе, которые уничтожает огромное количество ресурсов, уничтожает те деньги, которые зарабатываются жизнеспособной частью экономики. И именно он ответственен за то, что мы не можем хотя бы частично сокращать внешний долг, а только его наращиваем.

Эксперт напомнил, что в 2015 и 2016 годах в Беларуси был профицит бюджета, который мог быть направлен на погашение внешнего долга. Но этого не произошло.

– Здесь связь очень прямая. Сначала правительство вроде бы планирует сокращать долг, предусматривает на это деньги. Эти деньги есть. Но потом вырисовывается необходимость в очередной раз закопать эти деньги в госсекторе. В итоге возврат долгов полностью рефинансируется, накапливаются проценты. Никаких сюрпризов не произошло: госсектор стабильно уничтожает ресурсы государства и налогоплательщиков, – подчеркнул Вадим Иосуб.